“Karaoke On 'D Go” sa Dubai, bumibida

DUBAI - Kakambal na nga ng Pinoy ang pagkanta at videoke. Saan man mapadpad ang mga Pilipino, pihado may hahawak ng mikropono at bibirit sa paboritong mga kantahin.

Sa Dubai, nag-level-up na ang humble videoke ngayon. Hindi na lang pang-bahay, pang-party o pang-bar, pang-on the road na rin!

Gimik ni Eugene Dulatre Santos, isang content production business owner sa Dubai ang "KARAOKE ON 'D GO."

Gamit ang kanyang magarang sports car at videoke, umiikot siya kasama ng isang amateur singer, Pinoy man o ibang lahi sa mga highway ng Dubai para kumanta while on the road.

Bukod sa magandang online content ito, pampa-good vibes din kahit pa may pandemya.

“During the pandemic I have a lot of time in my hands, work wise wala masyadong projects so I started to think of content what I can do for social media first of all close to the hearts of many and will bring joy and positivity lalong-lalo na sa mga kabayan natin,” sabi ni Eugene Dulatre Santos, creator at may-ari ng "KARAOKE ON 'D GO."

Kuwento ni Santos, imbes na matengga lang ang kotse niyang CAR-OKE ginamit na niya ito para makagawa ng content na may Pinoy flare.

Sino ba ang ayaw sumakay sa isang shiny Japanese sports car na tatlong taon nang champion sa car shows sa UAE habang kumakanta? Iba!

Ang CAR-OKE nya raw ang nag-iisa sa Gitnang Silangan pagdating sa ganda ng wheels at body kit. Sabayan pa yan ng high-tech karaoke machine!

Streaming ang “KARAOKE ON 'D GO” ni Santos ng alas-9 ng umaga at alas-10 ng gabi para sa request and play ng viewers niya online.

“People started sending messages that they want to try it out, of course we abide by the COVID safety protocols,” dagdag ni Santos.

Masaya si Santos sa kanyang paraan para matanggal ang stress ng marami ngayong pandemya.

“But let us keep looking forward , thinking positive, no matter how hard it is gaano man kahirap naranasan natin, it will pass,” sabi ni Santos.

Balak ni Santos na maglunsad ng singing contest sa darating na mga buwan para mas marami pang makasama sa biyahe at makakanta sa kanyang "KARAOKE ON 'D GO!"

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa mga kababayan natin sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: