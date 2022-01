Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Binan Laguna ang libreng house-to-house antigen tests para sa kanilang mga residente.

Aabot sa 600 ang mga residente na isinailalim sa antigen swab test noong Huwebes.

Apat ang umiikot na ambulansiya sa siyudad para maisagawa ito.

“Bawat sasakyan may tatlong tao, may nagsaswab, may drabber tapos may nageexplain kapag kayo ay nagpositibo bibigyan po namin kayo ng gamot na may paracetamol, antibiotic," ani Binan Mayor Armina Dimaguila Jr.

Kailangan lang magparehistro ang mga residente bago makuha ang schedule para sa libreng antigen test.

Nasa 473 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa siyudad.

Nakahanda rin ang mga gamot na ipamamahagi ng lokal na pamahalaan na ihahatid gamit ang motorsiklo.

Inilunsad na rin ang e-konsulta at kailangan lang tumawag sa hotline at may mga doktor na sasagot sa mga katanungan.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News