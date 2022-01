Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sa harap ng nauusong pagbili ng mga self-administered antigen test kit online, nagbabala ang Food and Drug Administration (FDA) at ang ilang eksperto.

Ito ay sa gitna ng mga accreditation process na ginagawa ng FDA para maaprubahan ang ilang brand ng mga test kit.

Ayon kay FDA Director General Oscar Gutierrez, malaki ang posibilidad na maling resulta ang makuha kung mali ang paggawa sa test.

"Kapag false negative, false sense of security ang mangyayari. Akala mo ikaw ay hindi ka puwede makahawa. Kapag false positive naman, unnecessary panic naman po from the part of the patient," ani Gutierrez.

Sa ngayon ay pinoproseso pa ng FDA ang pag-aapruba ng aplikasyon ng dalawang manufacturer ng home test kits.

Sinasabi rin sa ilang pagsasaliksik na hindi lahat ng antigen test kit ay kayang ma-detect ang omicron COVID-19 variant.

Ayon sa biotechnology consultant na si Paolo Cagalingan, importanteng tingnan kung maayos pa ang dessicant o ang maliit na pakete sa loob na may lamang silica gel.

"'Pag yellow pa, nakalagay naman. Kung okay, yellow. Kapag green, hindi na. Maraming tao na hindi nakakaalam diyan kasi hindi natin alam kung maaaring nabasa na 'yung kit o na-expose na sa init kasi dapat nasa 20-30 degrees lang most of the kits," ani Cagalingan.

Bagama't hindi inirerekomenda ni Cagalingan na isagawa ang COVID-19 test nang walang gabay ng medical expert, payo niya sa mga namimili ng sariling rapid test na iwasan ang pagbili ng isa-isang piraso nito.

"Ang laman usually ng box is nandiyan 'yung reagent, nandiyan 'yung swab, so pag binuksan at binenta nang tingi-tingi, puwedeng hindi na nila ma-seal 'yung iba… Hindi natin alam kung compromised na 'yung casette o hindi," ani Cagalingan.

Dagdag pa niya, dapat ding i-check ng mga konsumer kung mayroong lisensiya ang tindahang nagbebenta ng medical suppliies mula sa FDA.

Una nang nabanggit ng DOH na inihahanda na ng gobyerno ang online system kung saan maaaring i-register ng publiko ang resulta ng mga antigen test nila.

Hindi pa inaanunsiyo ng paahalaan kung kailan ilulunsad ang naturang sistema para ma-monitor ang mga nagpositibo gamit ang antigen test.

-- Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News