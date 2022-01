Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nanindigan ang Department of Health (DOH) na hindi puwedeng mag-home quarantine ang mga balikbayan o overseas Filipino worker na nagpositibo sa COVID-19 habang nasa quarantine hotel.

"Sa tingin ko base po sa ating protocols, we cannot really allow, especially positive individuals and then we will be allowing home quarantine coming from other countries," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Kuwento ng ilang balikbayan na nagpositibo sa COVID-19, wala silang natatanggap na instruction mula sa Bureau of Quarantine (BOQ), kaya nakatengga sila sa hotel at lumolobo ang kanilang gastusin.

Kuwento ng isang balikbayan, walang doktor, walang gamot, walang disinfection at hindi nalilinis ang hotel room nila kaya mas makabubuti na sa bahay na lang sila magpagaling.

Depensa ng BOQ, gustuhin man nilang tawagan lahat, di sapat ang tauhan nila.

"Kulang na kulang po talaga kami ng tao kaya nga po nananawagan kami since December 2020 na madagdagan po kami ng tao kasi napakarami po ng responsibilidad namin. Imagine niyo po 'yung call center namin na tatawag dapat sa mga positive, pinipilit naming tawagan lahat ng nagpa-positive na 500 per day," ani Dr. Roberto Salvador, BOQ deputy director.

Ang rekomendasyon ng BOQ, bawasan muna ang mga balikbayan at OFW na puwedeng tanggapin sa Pilipinas mula 4,000 pababa sa 3,000 kada araw para makaagapay sila.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News