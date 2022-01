DOH: Pilipinas di pa naaabot ang peak ng COVID-19 cases

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Bagama't may bahagyang pagbagal na nakikita ang Department of Health (DOH) sa pagdoble ng bilang ng mga nagkakasakit, sinabi nilang hindi pa naaabot ng Pilipinas ang peak ng COVID-19 cases.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, nasa 4 na araw na ang doubling time o 'yong panahon bago dumoble ang bilang ng mga naitatalang nagkakasakit.

Dating nasa 2 araw ang doubling time. Pero bumagal man, malinaw umano na patuloy ang pagtaas ng kaso.

"Ang peak ng mga kaso katulad ng aming sinasabi it’s not going to happen soon. Sa ating projections na naipakita sa amin kahapon sa IATF ng ating mga experts, it’s going to happen towards the end of Jan or even as late as 2nd week of February. So itong mga kaso patuloy pa rin pong tataas," ani Vergeire.

Ayon pa sa opisyal, nakikita na rin ang pagtaas ng kaso sa mga rehiyon.

Base sa datos ng DOH, nasa safe zone pa ang mga okupadong critical care, isolation at ward beds na nasa 40 porsiyento.

Pero sa Metro Manila, nasa 60 porsiyento na ang ICU utilization rate, 54 porsiyento naman sa mga isolation bed at 65 porsiyentong okupado ang ward beds.

Ang iniiwasang mangyari ay umabot sa 70 porsiyento o higit pa ang occupancy rate lalo't isa ito sa tinitingnang batayan sa pagtaas ng alert level sa isang lugar.

"Binabantayan namin ang Metro Manila in terms of bed utilization. Pag tumama yan sa 71 percent, then that's when it would be right to elevate Metro Manila to alert level 4. But that's something we must be able to manage na sana hindi tayo pupunta dun sa alert level 4," ani acting Palace spokesperson Karlo Nograles.

Sa ngayon ay inilagay sa Alert Level 3 ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng buwan.

Naitala rin ng Pilipinas ang bagong record ng COVID-19 cases sa isang araw matapos maitala ang higit 37,000 bagong kaso ng virus.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News