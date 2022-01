CAVITE – Muling nagpasa ang Sangguniang Panlalawigan ng Cavite ng ordinansa para ibalik ang curfew mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

Sa Provincial Ordinance No. 342-2022, epektibo agad matapos aprubahan noong Enero 10 ang ordinansa na layong limitahan ang galaw ng mga tao sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

“[T]here is a need to limit the movement of people especially in public places in order to curb the rapid increase of COVID-19 cases in the province, thus, reimplementation of curfew hours is deemed necessary,” ayon sa ordinansa.

Samantala, nagpasa rin ng ordinansa ang Sanggunian para patawan ng kaparusahan ang mga hindi bakunadong indibidwal na lalabas ng bahay, maliban kung para sa “essential” na pangangailangan o mage-ehersisyo sa komunidad.

Sa Provincial Ordinance No. 341-2022, magmumulta ng hindi hihigit sa P5,000 o ikukulong ng hindi lalampas sa 30 araw ang unvaccinated na mahuhuli sa labas.

Ayon sa Sanggunian, bawal pumasok sa mga establishimento, kahit pa sa mga kainan, sa Cavite ang hindi bakunado.

Hindi rin sila pinapayagang bumiyahe o gumawa ng mga leisure activities sa labas ng bahay.

Kailangan din sumailalim sa RT-PCR test kada dalawang linggo ang mga hindi bakunadong empleyado bago magtrabaho sa site.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more on iWantTFC