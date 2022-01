Balikbayang nagsumite umano ng pekeng RT-PCR test result, nagpositibo sa COVID-19

MAYNILA — Isang balikbayan mula sa Australia ang nagpositibo sa COVID-19 matapos siya nagsumite umano ng pekeng RT-PCR test result para lang makalabas agad mula sa quarantine hotel sa Makati City.

Ayon sa manager ng Lelita Hotel nitong Biyernes, noong Jan. 2 dumating ang lalaki at sa Lelita Hotel siya nag-mandatory quarantine, bago siya sumailalim ng RT-PCR test noong Jan. 6

Dapat Jan. 7 nakatakdang lumabas ang resulta ng kaniyang test, pero ayon sa manager, bago man dumating ang resulta ay bumaba na mula sa kaniyang kwarto ang lalaki dahil dumating na umano ang kanyang mga kaibigan para sunduin siya.

“Ang sabi niya po, wala daw po siyang pakialam kung ano yung sasabihin, kung ano 'yung gagawin. Basta lalabas daw po siya," ani manager.

Pinadala ng lalaki din ng lalaki ang isang negative test result sa hotel management sa pamamagitan ng email, pero nang i-verify ng manager ang QR code nito, pangalan ng isang babae ang lumabas.

Nagpositibo din umano sa COVID-19 ang lalaki, base sa resulta ng kaniyang RT-PCR test, ayon sa manager.

“Nung bumaba po siya, nagpupumilit po siyang umalis dito. Aalis na ako dito, ganyan-ganyan. Dala na gamit niya, naka-empake na po lahat," ani manager.

Dahil hindi na makontrol ng mga tauhan ng hotel ang lalaki, humingi na sila ng tulong sa mga pulis at Philippine Coast Guard na nagbabantay sa lugar, at ang mga ito ang kumausap sa lalaki.

Gumawa ng blotter report ang mga pulis at pinabalik ang lalaki sa kaniyang kwarto. Ang mga awtoridad rin mismo ang nagverify sa molecular laboratory at nagkumpira ng pinekeng RT-PCR test.

Noong Jan. 12, sinundo umano ng mga taga-Bureau of Quarantine na naka-ambulansya ang lalaki at dinala sa isang quarantine facility.

Ni hindi raw humingi ng paumanhin ang lalaki sa hotel management. Mula noon wala ng balita ang hotel management kung saan dinala ang lalaki.

Pinuri ng Department of Tourism ang pamunuan ng hotel sa tamang hakbang na ginawa nila na i-verify sa laboratory ang resulta ng swab test matapos magkaroon ng discrepancy sa QR code at ang pagrereport agad sa pulisya at Coast Guard.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

