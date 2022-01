Inaprubahan na ng Inter-agency Task Force laban sa COVID-19 ang bagong polisiya ng Department of Health na paikliin ang isolation at quarantine period para sa general population na apektado ng coronavirus.

Sa ilalim ng bagong polisiya, 7 araw na lang ang isolation period para sa mga bakunadong probable, mild, at asymptomatic na kaso ng COVID-19.

Kung partially o fully vaccinated na mild, asymptomatic, at probable, 10 araw ang magiging isolation ng pasyente. Ganito rin ang isolation period para sa mga moderate COVID-19 cases.

Kung severe na kaso at kung immunocompromised na nagpositibo sa COVID-19, aabutin ng 21 araw ang isolation period.

Kung bakunado at na-expose sa COVID-19 positive, 5 araw ang magiging quarantine period habang 14 araw naman kung hindi bakunado o partially vaccinated.

Limang araw o maaaring mas maikli pa ang quarantine period ng health care workers na exposed sa COVID-19 positive, depende sa mga magiging assessment ng ospital o pinagtatrabahuhang public health office.

Binigyang prayoridad sa bagong polisiya ang agarang isolation para sa general population. Prayoridad naman sa testing ang health care workers, seniors at immunocompromised.

Paliwanag ni Dr. Anna Ong-Lim, infectious disease specialist, napakahalaga ng agarang isolation sa unang araw pa lang na may mararamdamang kahit anong sintomas.

"When you start showing your symptoms, the virus has had a head start of 2 days already going around your household and workplace, so you don't have time to second guess whether what your feeling is COVID or not, that's why we keep talking about isolate immediately as your first step, at least you are decreasing your chances of spreading it," ani Ong-Lim.

Paalala naman ng DOH, kung may nararamdaman pa ring lagnat o sinat kahit na lumagpas na ang nakatakdang isolation period, maiging ipagpatuloy ito.

"Pinapaalalahanan po ang lahat na kailangan may 24 oras na wala nang lagnat na hindi gumagamit ng anumang gamot, at dapat gumaling na ang sintomas, bago lumabas sa isolation kahit na mas matagal ito sa nakalagay sa polisiya," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"If meron pa kayong cough pero hindi na kayo nilalagnat, you are considered non-infectious already. But please, mask on always, para nandoon pa rin tayo sa side of caution," dagdag niya.

Sa oras na matapos ang isolation, importanteng linisin ang surfaces o ano mang lugar na maaaring nadapuan ng aerosols na nanggaling sa bibig at ilong ng may sakit, ayon kay Ong-Lim.

Kinuwestiyon naman ng ilang doktor kung ligtas ang pagpapaigsi ng isolation period para sa publiko.

"Research showing that there is a significant decrease by the 7th day but it is still not 0, it's still not even less than 5 percent. In the UK they still have to see if they test negative with antigen test at day 5 or 6. But in the Philippines we're just assuming that these will not be infectious at the 7th or 10th day of isolation. So this has to really be scrutinized further. We are calling on the DOH to release the evidence they are basing this on in order for us to reassure the patients," ani Dr. Joshua San Pedro, co-convenor ng Coalition for People's Right to Health.

"The problem is if symptoms will come out past that quarantine, that raises the question do we have to consider them as past their quarantine period or they are not at risk to become infectious or is there a risk na delayed manifestation and does in fact potentially become infectious as well," dagdag nila.

Payo naman ni Dr. Maricar Limpin na maiging bunuin pa rin ang 10 araw na isolation period o kaya'y manatiling nakasuot ng mask matapos ang ika-7 araw ng isolation.

"It might be prudent for the general public na i-retain ang 10 days regardless of vaccination status. Sa 8th-10th day, nagsusuot ng tight fitting mask. It’s a means to minimize ang paghahawa sa ibang tao," ani Limpin.

Nilinaw din ng DOH na wala nang repeat testing na kinakailangan kung natapos na ang isolation period sa ilalim ng bagong guidelines.

-- Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News