Trillanes, muling binanatan ni Duterte

MAYNILA - Muling binatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dating senador at kilalang kritiko ng administrasyon na si Antonio Trillanes IV sa kanyang public address nitong Miyerkoles.

Ito'y matapos palutangin muli ni Trillanes ang alegasyon na may pinaboran si Duterte at Sen. Christopher "Bong Go" na kompanya para sa frigate deal ng Armed Forces of the Philippines.

Nitong Jan. 9, nag-upload si Trillanes sa kanyang Twitter page patungkol sa umano’y korapsyon ni Duterte at Go.

KORAPSYON NILA DUTERTE AT BONG GO, INEXPOSE NI TRILLANES #TRx EPISODE 7



— Sonny Trillanes IV (@TrillanesSonny) January 8, 2021

“Every transaction, lahat --- pati 'yung sinasabi ng barko. Itong p********** aso si Trillanes. Nandiyan na 'yung ano, naka-parking na iyon, sila 'yung nagbili. Tapos ito nagya-yawyaw sila, ako pati si Bong. P******i**. Loko-loko talaga iyan. Parang aso, walang utak," ani Duterte.

Samantala, pinangalanan ni Pang. Duterte sa kanyang public address ang ilang mga sinibak sa pwesto ng Office of the Ombudsman dhail sa isyu ng korasyon o katiwalian.

Kabilang dito ang ilang opsiyal ng lokal na pamahalaan at personnel ng AFP.