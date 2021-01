'Palawakin ang papel ng LGU, pribadong sector sa vaccine drive'

Dado Ruvic, Reuters/File

MAYNILA - Nanawagan ang ilang senador na palawakin ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pag-angkat ng mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine.

Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, ito ay para mas maging epektibo ang pamamahagi ng mga bakuna sa mga residente.

"Paano natin matitiyak na mas masigla ang pagharap sa vaccine roll-out and effective? Bigyan ng malaking papel ang LGUs, bigyan ng malaking papel ang private sector. Allow them to purchase the vaccines, but monitor them,” ani Pangilinan.

Direktang pakikipag-ugnayan naman sa mga lokal na pamahalaan ang ihinihirit ni Senate Majority Leader Juan Miguel "Migz" Zubiri.

Giit niya, may batayan sa Bayanihan 2, o ang batas na para sa COVID-19 response, ang kaniyang panawagan.

"[It says there] that nothing in this act shall prohibit private entities from conducting research, developing, manufacturing, importing and distributing, or selling COVID-19 vaccines sourced from registered pharmaceutical companies," paliwanag ni Zubiri.

Sa ngayon, tuloy pa rin ang paghahanap ng mga lokal na opisyal ng bakuna kontra COVID-19 kahit nakapirma na sila sa unang kontrata sa AstraZeneca.

Aabot sa P25 milyon ang budget ng Navotas para sa 100,000 doses, na pandagdag sa ibibigay ng national government, na wala pang katiyakan kung ilan sa ngayon.

"Siyempre gusto natin the soonest possible time. But, kung hindi ka pipirma, lalong walang darating na vaccine. Nakapirma 'yung national government di ba? 'Yun nga yung safeguard namin eh," ani Navotas Mayor Toby Tiangco.

Aabot naman sa 600,000 na bakuna ang in-order ng Antipolo City government sa AstraZeneca, pero maghihintay pa nang hanggang Setyembre ang lungsod.

"Kung titingnan natin 'yung agreement, walang malinaw na detalye tulad ng petsa, tulad ng volume na ibigay niyo sa amin. But as we speak hanggang sa araw na ito, wala pa ring kumpanya ang kayang mag-commit ," ani Antipolo Mayor Junjun Ynares.

Dahil dito, plano ng LGU na makipag-usap sa iba't ibang pharmaceutical company na may alok na COVID-19 vaccine.

— Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News