Metro Manila LGUs naghahanda na ng mga COVID-19 vaccine center

Itinalagang main vaccination center ng San Juan City sa San Juan Gym. ABS-CBN News

MAYNILA - Inihahanda na ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, ang coronavirus disease (COVID-19) epicenter ng bansa, ang mga pasilidad na nakatutok sa pagbabakuna ng kanilang mga residente.

Ito ay habang paparating pa ang mga bakuna na binili mula sa mga pharmaceutical company.

Ang siyudad ng San Juan, nagtalaga ng COVID-19 main vaccination center sa San Juan Gym.

Magbabakuna rin ang barangay health centers. Sinimulan na rin dito ang simulation o paghahanda sa aktuwal na pagbabakuna, ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora.



Aabot pa lang sa 11,500 sa 122,000 populasyon ng San Juan ang nagparehistro para tumanggap ng bakuna.

May final health screening din sa araw ng pagpapabakuna.

"Bagama't wala pa namang exact na petsa kung kailan dadating ang bakuna, mabuti ho kasing nakahanda na po tayo,” sabi ni Zamora.

Katabi ng gym ang San Juan Medical Center na pagdadalhan ng mga pasyente sakali mang magka-emergency.

Oobserbahan din nang isang oras sa ika-2 palapag ng gym ang mga nabakunahan bago umuwi para sa ano mang hindi magandang reaksiyon sa bakuna.

Nakahanda na rin ang vaccine refrigerator ng lungsod sa pasilidad. Aabot sa 100,000 doses ng AstraZeneca vaccines ang paunang in-order ng siyudad.

Sinimulan na rin ang pagpapatayo ng vaccine cold storage faciities sa Sta. Ana hospital sa Maynila.

Hindi bababa sa 12 refrigeration units ang ilalagay rito at magsasagawa ng vaccination dry run ang siyudad.

Mayroon namang 10 vaccination centers na napili ang Quezon City LGU at dadagdagan pa ito ng 14.

"We have to hire, if not augment, around 500 people to man all of these vaccine centers. Our target: around 100-150 people per day. That’s intervals of 10 minutes per patient," ani Joseph Juico, co-chair ng QC Task Force "Vax to Normal," ang vaccination drive ng siyudad.

Gagamitin din ang bagong QC unified ID system para mapabilis ang pre-registration ng magpapabakuna.

Sa katapusan naman ng Enero gagawin ang dry run sa QC.

Aabot naman sa 275,000 AstraZeneca vaccines ang na-order na ng lokal na pamahalaan ng Pasay City.

— Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News