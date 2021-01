May lockdown ba muli dahil sa bagong COVID-19 variant? Palasyo sumagot

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Siniguro ni Pangulong Rodrigo Duterte na kumikilos na ang gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng bago at mas nakakahawang variant ng virus na nagdudulot ng COVID-19.

"May bagong monster na naman, at I pray to God really na sana hindi ito more dangerous, more toxic than the original COVID," anang Pangulo.

Inutusan na ni Health Secretary Francisco Duque ang mga contact tracers na isa-isa nang tuntunin ang mga pasaherong nakasabay sa eroplano ng "patient zero" ng bagong variant.

Pag-uusapan din ng IATF na i-extend ang mga travel restrictions sa mga bansang nakapagtala na ng bagong variant. Nakatakda na kasi itong mapaso sa Biyernes.

Samantala, hindi naman mangangahulugan na agad magpapataw ng mas mahigpit na lockdown ang gobyerno kahit nakapasok na ang mas nakakahawang variant.

"Nakadepende po iyan principally doon sa two week attack rate at saka doon po sa critical care capacity ng bansa. Pero ngayon po, marami pa pong mga kama na available sa ICU, sa ward beds at sa ating mga isolation facilities," sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque.

Sa kabila nito, paiigtingin pa rin umano ng gobyerno ang implementasyon ng health protocols para makontrol ang pagkalat ng sakit.

–Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News