Kampo ng mga itinuturing na suspek sa Dacera case, duda sa karagdagang ebidensya ng PNP

MAYNILA - Malaki ang paniwala ng kampo ng mga inakusahan ng pulisya sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera na kaduda-duda na ang mga umano’y ilalabas pang ebidensiya hinggil sa kaso.

“Sa palagay namin, any evidence after the for further investigation ng fiscal ay tampered na. Nakakaduda na,” pahayag ni Atty. Abigail Portugal.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Portugal na nasa pulisya na ngayon ang bola.

“Ang sinubmit lang namin, para ma-correct yung sa unang statement. Ngayon, kung magdadagdag sila, magsu-supplemental kami,” sabi niya.

Sa isinagawang preliminary investigation sa kaso ng Makati City Prosecutors Office nitong Miyerkoles, binawi ni JP Dela Serna ang nauna nitong testimonya na noong Enero 1, may ipinakita umano sa kaniya ang isang Mark Anthony Rosales na "powder drugs" na kinuha umano ng huli mula sa kaniyang medyas.

Sa bagong affidavit, sinabi ni Dela Serna na pinilit lamang siya ng Makati Police na sabihin ito kasabay ng pananakot na maaari siyang mabulok sa bilangguan.

Paliwanag ni Portugal na walang banggit na droga sa unang salaysay na ibinigay sa pulisya ng mga itinuturing na suspek nang magsagawa ng interogasyon noong Enero 1.

“The next day, pinipilit silang pinapirma. Tapos, yun pala may dinagdag sa statement. Yung una, hindi sila nag-point ng any person. Then, on the second day, Jan. 2, pinipilit na sila, kino-coerce na kapag hindi sila magturo ng isang tao in relation to drugs, mabubulok sila sa bilangguan,” sabi ni Portugal.

Nauna na ring binanggit ng mga suspek na hindi sila binasahan ng kanilang Miranda Rights bago ikulong o imbestigahan kaugnay sa kaso.

“Ayon sa mga kliyente ko, hindi daw sila binasahan ng Miranda Rights nila. Violation talaga kasi basic 'yan,” sabi ni Portugal.

Nakahanda naman silang sagutin ang anumang karagdagang ebidensiya na maaaring ipipresenta ng pulisya.

“Actually, yung kahapon, supposedly magsa-submit din sila ng additional evidence. Ang nangyari, nagpa-extend na naman, yung PNP magpo-produce sa Jan. 27,” sabi niya.

Nauna nang sinabi ng Makati police na "ruptured aortic aneurysm" ang ikinamatay ni Dacera noong Enero 1. Pero, kalaunan ay sinabi nitong posibleng ginahasa at pinatay ito.

Itinanggi ng mga kaibigan ni Dacera na kaniyang kasama sa City Garden Grand Hotel sa Makati bago at hanggang matagpuan siyang wala ng buhay na sinaktan nila ang dalaga.

