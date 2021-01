Ilang health workers may agam-agam sa pagpapaturok ng Sinovac

MAYNILA - Ilang frontline health worker ang may agam-agam o kaya ayaw magpaturok ng Sinovac coronavirus disease (COVID-19) vaccine mula China dahil sa kakulangan ng datos sa pagiging epektibo at kaligtasan ng paggamit nito.

Isa ang Sinovac sa mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine na unang darating sa Pilipinas. Target mabakunahan ng mga unang batch ng bakuna ang mga frontline health worker.

Pero ayon kay Maristela Abenojar, pangulo ng Filipino Nurses United, marami ang may ayaw o may agam-agam sa pagpapaturok nito.

"Actually hindi lang nag-aalangan - ayaw. Ayaw pa nila na sumailalim doon sa ganitong pagbabakuna nang hindi muna sigurado doon sa safety," ani Abenojar.

Matatandaang sinabi ng ilang report na nasa 50.4 porsiyento lang ang efficacy rate o antas ng pagiging epektibo ng Sinopharm, batay sa late-stage clinical trials na isinagawa sa Brazil.

Aabot sa 25 milyong doses ang binili ng gobyerno na Sinovac vaccine, na galing sa private firm na Sinovac Biotech ng Tsina. Kinuwestiyon ito ng ilang senador, na nagsabing mas mahal ito kung ikukumpara sa ibang brand ng bakuna.

Nanawagan naman ang Coalition for People’s Right to Health na idaan sa siyentipikong pamamaraan ang pagpili ng bakuna.

Giit din nila na kailangan ang transparency sa mga pharmaceutical company lalo’t kulang pa ang impormasyon sa Sinovac vaccine.

"Dapat manggaling talaga du'n sa vaccine manufacturer itself, kailangan nilang maglabas ng efficacy and safety data lalo na hindi pa sila nag-a-apply for EUA," ani Dr. Joseph Carabeo ng Coalition for People's Right to Health.

Pero noong gabi ng Miyerkoles, ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng Sinovac.

Giit ni Duterte na kasing-epektibo ng mga bakuna ng ibang manufacturer ang bakuna ng Sinovac.

"The bakuna that Sec. Galvez is buying is as good as any other bakuna na naimbento ng mga Amerikano o ng mga Europeans," ani Duterte.

"Hindi nagkulang ang Chinese, hindi sila nagkulang sa utak. Bright itong mga Intsik and they would not venture kung hindi sapat, if it is not safe, sure and secure. That is the guarantee," dagdag niya.

Bubusisiin ng mga Senador sa executive session sa Biyernes ang presyuhan sa Sinovac, na sinasabing nasa halagang P3,629 ayon sa datos na nakalap ng tanggapan ni Senador Sonny Angara.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News