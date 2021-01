Duterte hindi na binabalak na maunang magpabakuna kontra COVID-19

Si President Rodrigo Roa Duterte sa isang Cabinet Meeting sa Malacanang Palace. Albert Alcain, Presidential Photo/File

MAYNILA - Hindi na umano binabalak ni Pangulong Rodrigo Duterte na maunang magpaturok ng bakuna kontra COVID-19 sa oras na dumating ito sa bansa.

Ayon sa Pangulo, prayoridad pa rin ang frontliners at mga mahahalagang manggagawa sa bansa.

"Ang mga frontline na health workers; mauna ang teachers at social workers and other government workers; and three, essential workers outside health, education, social welfare, for example, agriculture, food, tourism and ‘yung may contact talaga sa tao; then the socio-demographic groups at tingnan natin kung sino ang mauna sa kanila. Then there are the overseas Filipino workers; all remaining workers; other remaining workers; then, all remaining citizens,” aniya.

Ang mga sundalo at pulis, nasa ikalimang priority lang umano sa pagpapabakuna at matapos sila ay huli nalang susunod ang Pangulo.

“Mga sundalo natin, kasama kayo sa mga priority. Pero mauna talaga ‘yung mga pobre, ‘yung wala talaga, tapos kayo," ani Duterte.

"Kung may maiwan, eh ‘di para sa atin. Unahin natin sila.”

Taliwas ito sa mga naunang pahayag niya na pwede siya mauna sa mga magpapabakuna para hindi matakot o mangamba ang mga tao sa pagpapaturok.

Nauna niya ding sinabi na ang pulisya at militar ang mga mauuna sa babakunahan.

Ipinaliwanag ng Pangulo na iko-konsidera naman ang geographical at sectoral issues sa pagbibigay prayoridad sa pagbabakuna para wala umanong magiging diskriminasyon dito.

Target pa rin ng gobyerno na mabakunahan ang lahat ng 110 na milyon na populasyon ng bansa, pero hindi umano mamimilit ang gobyerno.

“Ngayon, kung mayroong mga tao na ayaw, eh ‘di mas mabuti mauna natin ‘yung gusto, at we can tone down the orders kung sobra-sobra na," aniya.

