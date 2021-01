Deadline sa road clearing ng mga LGU posibleng mabago: DILG

Clearing operations sa Baclaran noong 2019. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Posibleng mabago pa ang deadline para sa lahat ng local government unit na linisin ang mga nakahambalang sa mga kalsada at bangketa sa kanilang lugar, sabi ngayong Huwebes ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, tinanong na niya kay Interior Secretary Eduardo Año kung maaari pang palawigin ang deadline para sa road clearing operation, lalo't marami sa mga local government unit (LGU) ang pagod na bunsod ng COVID-19 pandemic.

"Tinatanong ko siya (Año) kung mapagbibigyan ba namin ang mga LGUs ng kaunting extension dahil napakalaki ng kanilang balakid at dami nilang kalsada na iki-clear," ani Malaya.

Sa Enero 15 ang itinakdang deadline para sa road clearing operation, na ipinatupad na rin noong nakaraang taon.

Ipinaliwanag din ni Malaya na magkakaroon ng iba-ibang sistema para matingnan ng DILG kung sumunod ang mga LGU sa utos na road clearing, depende sa community quarantine status.

"Doon po sa MGCQ (modified general community quarantine), mas magiging mahigpit po ang validation ng DILG at ng aming mga attached agencies dahil doon, full blast na sila," anang opisyal.

"Dito sa Metro Manila, Davao, at mga lugar na nasa GCQ, nagbigay po tayo kaunting puwang sa ating mga LGU... kasi nga alam nating pagod na pagod na sila at marami silang kinakaharap sa panahon ng pandemya," ani Malaya.

Noong Miyerkoles, sinuyod ng mga awtoridad ang Baclaran at Taft Avenue Extension para gibain at baklasin ang mga tindahan sa gilid ng kalsada.

