COVID-19 vaccine ng Pfizer inaprubahan para sa emergency use

Reuters/File

Matapos and 3 linggo, inaprubahan na ng Food and Drug Administration (FDA) ang emergency use authorization (EUA) ng kompanyang Pfizer para sa COVID-19 vaccine nito.

"After a thorough review of currently available data by medical and regulatory experts, the FDA today is granting emergency use authorization to Pfizer BioNTECH COVID-19 vaccine," ani FDA Director General Eric Domingo.

Ayon sa FDA, lumabas sa kanilang review na mas matimbang ang benepisyo ng paggamit ng bakuna ng Pfizer kompara sa side effects na maaaring dulot nito.

"The rollout of the vaccine and its use in more than 5 million people worldwide has identified also severe allergic reaction in a few individuals," ani Domingo.

Sa pamamagitan ng EUA, puwede nang maipasok ang bakuna ng Pfizer sa bansa kahit tuloy pa rin ang pag-aaral dito.

Nilinaw ng FDA na national government at mga papayagan nitong local government unit, pribadong health facilities, at iba pang mga grupo ang puwedeng bumili ng bakuna.

Hindi rin umano ito maaaring ibenta sa mga botika o ng mga doktor.

Dahil sa makabagong teknolohiyang gamit ng Pfizer, nakalagay sa EUA na -80 hanggang -60 degrees Celsius ang storage requirement ng bakuna, at mga nasa edad 16 taong gulang pataas lang ang puwedeng turukan nito.

Dahil under development pa ang bakuna, kinakailangan ang mahigpit na pag-monitor sa mga nakatanggap nito.

Samantala, ayon sa FDA, hindi pa sigurado kung mapoproseso agad ang aplikasyon ng Sinovac para sa EUA.

Ayon kay Domingo, hindi pa masisimulan ang pag-evaluate sa Sinovac vaccine kung wala ang paunang resulta ng clinical trial phase 3 dahil ito ang pinakamahalaga para makita kung ligtas at epektibo ang isang bakuna.

Hindi pa rin kasi nakaktanggap nakakatanggap ng EUA mula sa isang stringent regulatory authority (SRA) ang Sinovac.

Kaya wala ring katiyakang maaaprubahan agad sa bansa ang bakuna ng Gamaleya Institute ng Russia.

Sa kaso naman ng AstraZeneca, na inaprubahan na ng United Kingdom na may SRA, kailangan na lang sumagot sa FDA.

"Our expert panel reviewing is sending questions today to AstraZeneca for clarification on their clinical trial data and some ano lang, they find confusing sa clinical trial data nila. 'Pag na-complete naman ang trial data they plan to make a conclusion soon and make recommendations," ani Domingo.

Ikinabahala naman ng iba ang mataas na bilang ng mga namatay mula COVID-19 na naitala noong mga nakaraang araw.

Pero iginiit ni Health Secretary Francisco Duque III na delayed lang ang pagsusumite ng datos.

"'Yan ay spread over 'yan sa nagdaang panahon na hindi lang po agad ito nai-report," ani Duque.

Pero ayon sa ABS-CBN Data Analytics Team, nasa 57 ang namatay mula January 1 hanggang 9, sa datos ng January 13.

Posible umanong ito ay dahil sa pagdami ng kaso noong kapaskuhan.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News