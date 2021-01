Barangay chairman timbog sa mga baril sa Pampanga

Isang barangay chairman ang inaresto matapos siyang mahulihan umano ng mga di lisensiyadong baril sa bayan ng Arayat, Pampanga nitong Lunes.

Ayon sa pulisya, pinasok nila ang bahay ni Froilan Sorian, 41, na chairman ng Brgy. San Juan Baño, sa bisa ng search warrant.

Iba't-ibang kalibre ng baril at mga bala ang nakompiska, kasama na ang isang M16A1 rifle, 27 na bala ng kalibre 5.56, at isang kalibre .45 na baril na may 7 na bala.

Sinampahan na siya ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang comprehensive law on firearms and ammunitions.

Samantala, isang barangay chairman sa Casiguran, Aurora ang nag-turn-over ng isang shotgun sa mga pulis matapos matagpuan ito sa dalampasigan.--Ulat ni Gracie Rutao

