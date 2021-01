2 huli sa pagsalakay sa illegal dump site sa Cavite

Ipinasara ng mga awtoridad ang isang ilegal na dump site sa bayan ng Tanza, Cavite. Dennis Datu, ABS-CBN News

Dalawa ang arestado matapos salakayin ng mga awtoridad ang isang ilegal na dump site sa Tanza, Cavite ngayong Huwebes.

Nagsanib-puwersa ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa pagsalakay at pagpapasara sa 6 na ektaryang dump site sa Barangay Sahud Ulan.

Kabilang sa mga hinuli ang isang truck driver at pahinanteng naghahakot ng basura sa lugar.

Paliwanag ni Environment Undersecretary Benny Antiporda, sanitary landfill ang pinapahintulutan ng batas at hindi open-dump site.

Natuklasan ang tambakan ng basura dahil sa sunod-sunod na reklamo ng mga kalapit na subdivision, na hindi na makatiis sa napakabahong amoy sa lugar.

Tinatayang nasa 180,000 cubic meters ng iba't ibang basura ang nakatambak sa dump site.

Sa impormasyon ng DENR, maraming taon nang ilegal na nag-o-operate ang dump site pero mistulang hindi kilala kung sino ang may-ari nito.

Tinitingnan na ng DENR kung may pananagutan ang local government unit (LGU) ng Tanza sa operasyon ng dump site.

Umapela naman ang mga mangangalakal ng basura na huwag ipasara ang dumpsite dahil doon lamang anila sila kumukuha ng kabuhayan.

Ayon naman sa DENR, trabaho ng LGU na tulungan ang mga maapektuhang mangangalakal.

Nahaharap naman ang mga naaresto sa paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act, gayundin ang may-ari na inaalam pa ang pagkakakilanlan.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

