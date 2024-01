Mga balikbayan box ng halos 100 OFW naka-hold sa Las Piñas

MAYNILA — Idinadaing ng ilang Overseas Filipino workers (OFW) ang naka-hold na balikbayan boxes sa isang cargo forwarding firm sa Las Piñas, na hindi raw nire-release dahil kinakailangang daw bayaran muli.

Umabot na sa halos 100 ang mga OFW at kaanak nila na hindi pa rin natatanggap ang mga balikbayan boxes mula Dubai sa United Arab Emirates na ipinadala pa noong isang taon pa.

Ang ilan, nauna pang makauwi sa Pilipinas.

Isa na rito si Jocelyn Bohol, na nakauwi na sa Caloocan noong isang linggo. Noong ikalawang linggo ng Nobyembre pa siya nagpadala ng 3 balikbayan boxes na may lamang pagkain, damit, at gamit ng kanyang ipapanganak na sanggol.

Naunang umuwi ng Pilipinas si Bohol dahil kabuwanan na niya, pero malungkot siya na baka ang mga napamiling damit para sa kanyang anak ay ‘di na maihahabol.

“Nakakadismaya na ganoon ang mangyayari. Hindi ko akalain,” sabi ni Bohol, na hawak-hawak pa ang resibo ng kanyang balikbayan boxes.

Dagdag niya, pinapabayaran pa ng P4,500 ang kanyang 3 balikbayan boxes para mai-release ng cargo forwarding company sa Las Piñas.

Paliwanag nito sa kanya at iba pang apektadong OFW, nagsara bigla ang shipping company mula sa Dubai kaya sila muna ang sumagot sa ilang processing fees pagdating ng mga ito sa Pilipinas. Hindi na rin daw matawagan ang logistics company sa Dubai.

“‘Yung kaibigan ko, sabi niya hindi na raw ma-contact. Ako kasi wala na kong WhatsApp sa Dubai kaya hindi ko matawagan. Sabi niya hindi na raw ma-contact ‘yung nagpi-pick up ng boxes sa Dubai kaya nagwo-worry din siya. Before, isang tawag mo lang sumasagot naman sila sa tawag agad,” sabi niya.

CARGO COMPANY, NAGSARA

Malapit na rin umuwi ang OFW na si Jessabell Campo, na nakolekta pa ang 13 Balikbayan boxes noong Nobyembre. Dapat daw ay nakarating na ito sa Pilipinas at natanggap na ng kanilang kaanak sa Maynila nitong katapusan ng taon, pero naka-hold ito sa naturang kumpanya.

Puro furniture, damit, at pagkain ang laman ng balikbayan boxes na ito dahil uuwi na siya at asawa niya sa Pilipinas.

“Dahil naka-close ‘yung cargo company na pinagdalhan namin, hindi siya ma-release sa Customs, dahil hindi nagbayad yung shipping company dito sa Dubai, hindi nila ma-release sa Customs yung container,” sabi ni Campo.

“Kami kasi ay plano nang mag-for good sa Pilipinas. Pauwi na kami this coming January 17. Lahat ng gamit namin nilagay na namin diyan. Lahat ng mga kakailanganin namin sa Pilipinas, gamit naming lahat. Appliances namin dito nandoon na rin,” aniya.

“Yung excitement namin na mag-for good diyan sa Pilipinas ay napalitan ng sobrang stress na nangyari,” dagdag niya.

Aabot sa halos P26,000 ang babayaran nila Campo sa forwarding firm na ito sa bansa, pero aniya hindi ito tama dahil nakapagbayad sila nang buo sa kumpanya sa Dubai.

“Ang hirap sa aming OFW lalo’t pinag-ipunan talaga namin ‘yung mga laman ng boxes, humihingi kami ng tulong na makuha yung boxes namin na as much as possible wala kaming babayaran kasi sobrang bigat sa amin kung magbabayad kami ng processing charges which are nabayaran na namin,” sabi niya.

Isa rin sa mga nagrereklamo ay si Eleanor Panti na galing pang Catanduanes. Pinagbabayad sila ng nasa halos P20,000 para sa 9 na balikbayan boxes. Umaasa lang siya sa maliit na kita ng kanyang anak sa Dubai. Construction worker naman ang kanyang asawa.

Ang sabi raw sa kanya ng forwarding company na sumalo nito sa Pilipinas, magbayad muna sila bago matanggap ang balikbayan boxes na laman ang mga gamit sa bahay at damit.

“Apat sila doon na kapamilya ko. Kumbaga, isahan na padala kaya umabot na 9 na box. Ang pinoproblema namin wala silang maibayad kasi magkano lang naman ang sinasahod nila sa Dubai,” sabi ni Panti sa isang phone call.

“Sa akin kasi nakapangalan. Ang problema ko ay paano ko makuha… isang taon nilang pinag-ipunan ‘yun at nagbayad na sila ng P50,000,” sabi niya.

BOC: HINDI 'YAN TAMA

Sabi ng Bureau of Customs (BOC) ilegal at hindi nararapat ang ginagawa ng naturang cargo forwarding company na ito sa Las Piñas.

“Generally, hindi yan tama. Hindi yan legal na i-hold nila ang balikbayan boxes. Ang ating pag-unawa dito, bago pa man magpadala ang ating mga kababayan natin, nagbayad na sila. Partially or in full, may payments na sila na ginawa yan,” sabi ni BOC Deputy Commissioner Michael Fermin.

“If there is already payment, dapat nai-deliver na ito sa claimants,” dagdag ni Fermin.

Maaaring patawan ang mga freight forwarding companies ng kasong kriminal dahil sa pag-hold sa mga balikbayan boxes. Sa katunayan, nakapag-file na sila ng halos isang dosenang reklamo sa Department of Justice sa ilang forwarding at freight companies dahil sa mga kasong katulad nito.

“Kung ang kaso ay may violation sa ating Customs Modernization and Tariffs Act, maaari nating file-an ng kaso, kung ito ay nangyari sa pagitan ng sender at forwarding companies, ito ay civil case. Ang puwede naming gawin ay magbigay ng legal assistance sa pamamagitan ng ating legal services,” dagdag ng opisyal.

'OBLIGADO ANG KUMPANYA'

Kahit may problema ang shipping company na nasa Dubai, hindi katanggap-tanggap na magpapabayad ulit sa balikbayan boxes lalo na kung nabayaran na ito ng mga claimants.

“Ito ay contractual obligation or agreement sa pagitan ng consolidator at deconsolidator dito sa Pilipinas. So kung may dapat silang singilin sa mga consolidator abroad, hindi dapat ma-hostage ang ating mga kababayan,” sabi ni Fermin.

“Ang tungkulin nila o obligasyon ay i-deliver dapat ang mga boxes na ito. Kung ano man ang kulang, sapagkat ang ating mga kababayan ay nagbayad na, hindi sila dapat singilin pang muli,” sabi niya.

“Kung ganito ang kaso, puwede natin sila bigyan ng assistance at habulin ito,”

Nakikipag-ugnayan na ABS-CBN News sa naturang cargo forwarding company sa Las Pinas pero wala pa itong inilalabas na opisyal na pahayag tungkol sa pag-hold umano sa balikbayan boxes.

Bagamat nakapagpaliwanag ang isang administrative officer ng kumpanya sa tawag sa telepono, hindi siya pumayag na ma-record ang napag-usapan at sinabing hintayin na lang ang kanilang opisyal na pahayag.