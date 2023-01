'Walk with Mary' dinagsa ng mga deboto sa Cebu

Larawan mula kay Bayan Patroller Carlo Bhen Roxas

Dalawang araw bago ang Sinulog Festival 2023, nagsagawa ng prusisyon ang mga deboto nitong Biyernes ng madaling-araw na tinawag nilang "Walk with Mary Penitencial Walk."

Sa mga padalang larawan ni Carlo Bhen Roxas, makikita ang mga deboto na may hawak na mga kandila at rebulto ng Sto. Nino at Mahal na Birheng Maria habang naglalakad.

Ayon kay Roxas na dumalo sa prusisyon, inilakad nila ang rebulto ng Our Lady of Guadalupe bandang alas-3 ng madaling-araw mula Gudalupe Church papuntang Fuente Osmeña Circle.

Natapos aniya ang prusisyon bandang alas-5 ng umaga sa Basilica Minore del Santo Nino de Cebu.

Nagsimula siyang maging deboto noong siya ay nasa kolehiyo pa lang noong 2010, dagdag ni Roxas. Ngayon, isa na siyang media volunteer sa Basilaca Minore del Sto. Nino de Cebu.

Aniya, ginagawa niya ito bilang pasasalamat sa lahat ng grasyang natatanggap ng kanilang pamilya sa araw-araw at sa lahat ng katuparan ng kaniyang mga dasal.

