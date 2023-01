Trans woman tiklo dahil sa kasong illegal detention, child abuse

Watch more News on iWantTFC

Nakakulong ngayon sa detention facility ng Quezon City Police District station 14 ang isang 30-anyos na trans woman dahil sa kasong two counts of serious illegal detention at two counts of child abuse.

Ayon kay Police Captain Anthony Dacquel ang chief of investigation ng station 11, kahapon lang lumabas ang warrant of arrest ng suspek.

Naaresto siya sa bahagi ng Tandang Sora Avenue.

Pero, dati na rin palang nakulong ang suspek, inaresto siya ng PNP Nobyembre noong nakaraang taon dahil sa pagkamatay ng pitong taong gulang na pamangkin dahil sa pambubugbog.

Tumagal pa ang biktima ng limang araw sa ospital pero namatay din.

Inakusahan din ang suspek ng child abuse dahil pati ang dalawang kapatid na babae ng namatay na biktima ay sinasaktan din umano niya.

Arestado rin nuon ang kanyang kinakasamang lalaki na nasampahan ng kasong murder.

Nakalaya ang suspek, dahil dinesisyunan na for further investigation ng piskalya ang isinampang kasong murder laban sa kanya.

Pero ayon sa PNP, ang lumabas na arrest warrant ay may kinalaman pa rin sa unang kaso.

Todo tanggi parin naman ang suspek na nagta-trabaho bilang senior stylist sa isang salon sa Quezon City kaya nabigla na lang daw siya ng arestuhin.

Walang pyansa ang kasong serious illegal detention habang may P160,000 bail para sa two counts of child abuse na hinaharap din ng suspek.

Nasa pangangalaga pa ng Quezon City social welfare department ang dalawang pamangkin na sinasabing biktima nito.