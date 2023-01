Residential area sa Balara, QC nasunog

MAYNILA—Isang residential area sa Barangay Matandang Balara, Quezon City ang nasunog nitong Biyernes ng gabi.

Ayon sa command post ng Bureau of Fire Protection, nagdeklara ng unang alarma sa naturang residential area pasado alas-7 ng gabi.

“Andito ko sa barracks, yung kapitbahay nagsisigaw, ‘May sunog po.’ Pag labas ko, firewall yung sunog. Sinigawan namin mga kapitbahay,” ani Gerald Clemen, isang testigo at construction worker.

“Ang bilis, maya-maya nasa dulo. Noong inalis mga truck dito, andun na kaagad,” aniya.

Madami ang nilikas na mga residente, kabilang ang mga nakatira sa isang condominium na malapit sa lugar.

Naapula ng mga bumero ang sunog mag-aalas 9 ng gabi.

