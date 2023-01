Nakipagpulong ang mga kaanak ng ilang nawawalang sabungero kay Justice Secretary Crispin Remulla sa kaniyang opisina sa Department of Justice, Enero 13, 2023. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — May nakikita si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magiging malaking "breakthrough" sa kaso ng 34 na nawawalang sabungero.

Bagama't aminado si Remulla na mahirap ang pangangalap ng ebidensiya at ang agarang pagtukoy sa posibleng mastermind sa krimen, mayroon aniya silang inaasahang "significant" na "breakthrough" sa kaso ng mga ito sa susunod na 10 araw.

“Sabi ko nga, the evidence is very important… We have to build the cases properly for them to thrive in a court of law" sabi ni Remulla.

"The standards are very clear to us lawyers on the iota of evidence needed to convict somebody of a crime so it’s really more of evidence gathering, that I’m asking them to be patient with because it’s not easy to gather the evidence here. But I was just telling them earlier there will be breakthroughs and I think we have one breakthrough coming in the next 10-days…significant siya," dagdag niya.

Nitong Biyernes, muling nakipagpulong kay Remulla ang mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero.

Isa sa mga napag-usapan ang naunang pahayag ni Remulla nang sabihin nitong posibleng mga patay na ang pinaghahanap na sabungero na ikinasama ng loob ng mga pamilyang naghahanap ng kanilang nawawalang kaanak.

Kuwento ni Venancio Inonog, ama ng nawawalang si John Claude Inonog, aminado siyang kahit papaano ay naliwanagan sila kung bakit kinailangang ganoon ang sabihin sa publiko ni Remulla.

"'Yung time frame na pagkakawala ng mga bata kino-consider na talaga na they are dead. Ipinaliwanag naman nila sa amin na kinakailangan na gamitin yun although umaasa pa rin pero kinakailangan na gamitin na yung ganoong term. At least medyo naliwanagan kami don," sabi ni Venancio.

"Kailangan naming tanggapin 'yung katotohanan kahit alam na naming niloloko na namin 'yung sarili namin, pero kailangan nating mag-move on dahil ito na nga ipa-file na 'yung kaso."

Ihahain na aniya sa Martes ang kaso laban sa mga posibleng nasa likod ng pagkawala ng kaniyang anak at ng iba pa nitong mga kasamahang nawawala.

Unti-unti na rin aniya nilang pilit na tinatanggap ang realidad sa posibleng sinapit ng anak.

"Eighty percent kalungkutan, 20 percent lang 'yung medyo naiibsan 'yung aming sama ng loob dahil sa mga narinig naming inspirasyon sa loob dahil talaga namang nakikita didiinan talaga ng DOJ ang paghabol dito sa mga nasasakdal. Alam mo mabigyan lang ng magandang resulta itong kaso namin para nang nabuhay ulit yung mga mahal sa buhay namin na hinahanap,” sabi ni Venancio.

Sabi ni Remulla, iniiwasan nila ang pagkakaroon ng kalituhan sa paghawak sa kaso.

“Sa civil code meron tayong presumption of death na 7-taon na nawawala pero hindi ho puwede yang i-apply sa criminal cases lalo na sa ganitong sitwasyon. Tsaka mas malinaw ang kaso pagka hindi na tayo nag-isip pa ng ibang bagay kasi ‘pag sinabi mong missing parang hilaw ang pagtimpla ng kaso na puwedeng i-file whether its under the revised penal code or the international humanitarian law,” paliwanag ni Remulla.

Sabi ni Remulla, may bagong mga development sa kaso ng mga nawawalang sabungero at kabilang dito ang mga bagong testimonya ng mga posibleng testigo sa kaso.

“We will listen to a new testimony very soon…we have a meeting set for next week to discuss the potential witnesses. It will put many of our doubts that we have,” ani Remulla.

Sa ngayon, sinabi ni Remulla na hindi pa kayang ituro ng mga hawak na ebidensiya ang posibleng mastermind sa krimen.

“The identification of a mastermind is not as easy as we want it to be because it has to be proven by the same iota of evidence needed especially to convict somebody,” dagdag pa niya.

INA NA 'DI SUMUSUKO SA PAGHAHANAP SA NAWAWALANG ANAK

Ang 75-anyos na si Maria Carmelita Lasco, ina ng nawawalang si Ricardo Lasco na dinukot ng mga nagpakilalang tauhan ng NBI sa kanilang bahay sa San Pablo Laguna noong Agosto 30, 2021, hindi sumusuko sa paghahanap sa anak.

Naka-wheelchair, at hindi binibitawan ang larawan ng anak, dumating si Lasco sa DOJ sa pag-asang may magandang balita.

“Itong picture na 'to, dala-dala ko to palagi para magkaron ako ng lakas ng loob na yung mga taong dumukot sa aking anak, makita nila palagi ako na kilala nila ang sarili nila na itong taong ‘to siyang dinukot nila na mga walang konsensiya - ama din sila… Nagpadala sila sa bayad para gawin yung karumal-dumal na krimen. Anong meron silang konsensiya, napakalupit nila,” sabi ni Lasco.

Bagama't tinawag nang mga dead sabungero ang mga pinaghahanap nilang kaanak, naniniwala si Lasco na walang imposible sa Diyos.

“Nagdadalawang isip ako, either siya wala na - either ang Diyos andidiyan. Walang imposible sa Panginoon, lagi na lang akong nagdadasal…Napakasakit, hindi mababayaran," kuwento ni Lasco.

Talagang hanggang ngayon….umiiyak ako, 'pag kakain kami merong isang bakanteng upuan para sa aking anak tuwing umaga dahil tuwing umaga nag-aalmusal siya sa bahay kahit nakabukod na sila, ganon kasakit sa aking anak,” dagdag niya.

Umaasa si Lasco na bago man lang siya pumanaw at magkaroon na ng linaw kung nasaan ang pinakamamahal na anak.

“Matagal ako naghahanap sa kanya , naghihintay. Lagi akong nagdadasal sa Panginoon na sana magkaroon ng imposible... Kung wala man siya…bago man lang ako pumikit malaman ko kung nasaan siya. Kung nandoon na siya, para masalubong ako niya…wala akong sawang hindi maghihintay,” sabi niya.

'IPATIGIL NANG TULUYAN ANG E-SABONG'

Isa sa hirit ngayon sa gobyerno ng mga kaanak ng nawawalang sabungero ay ang tuluyan nang pagpapatigil sa lahat ng e-sabong sa bansa.

Sabi ni Eloisa Bohol, ina ng nawawalang si Kiel Daniel Bohol, dapat nang umaksyon dito ng mga mambabatas.

“Humihingi po kami ng tulong kay Senator [Migz] Zubiri na tuluyan nang mawala yung e-sabong kasi malaking bagay samin yung pagpapahinto ng e-sabong,” apela ni Bohol.

Dasal din ni Bohol ay masagot kung nasaan na nga ba ang kanyang anak at ang mga kasamahan nitong patuloy pang nawawala.

“Hindi po kami titigil…malaman man lang namin kung ano yung nangyari sa mga kaanak namin kung yun man yung akala nila na wala na sila, pinakain sa ganyan, tinapon sa ganyan. Malaman lang namin kung kailan nila tinapon, okay na sa 'min yun eh, pero sa akin po kahit isang porsiyento lang po yung pag-asa na buhay yung anak ko, hindi ko po bibitawan yun,” ani Bohol.