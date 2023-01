MAYNILA — Nagsagawa ng price monitoring ang Department of Trade and Industry sa Guadalupe Public Market ngayong Biyernes para mangalap ng impormasyon kung bakit tumataas ang presyo ng ilang bilihin, partikular ang sibuyas.

Naglalaro sa P380 hanggang 400 ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas. Inaalam ng DTI kung saan nanggagaling ang mga suplay kaya nananatiling mataas ang presyo.

Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, dapat magkaroon ng sistema ang gobyerno para malaman kung gaano karami ang suplay at demand ng agricultural products para maiwasang maulit ang labis na pagsipa ng presyo.

“Wala tayong database. Halimbawa magkakaroon ng harvest season ang sibuyas, ilan bang tonelada ang haharvestin natin? Ilan ang shortage na kailangang i-meet ng import?” ani Pascual.

Nakikipag-ugnayan ang DTI sa Department of Information and Communications Technology kung paano makapagtatatag ng digital database para sa agricultural products.

“Para mapag-aralan na kung paano magagawa itong monitoring ng supply and demand situation ng agri products kasi nanghuhula tayo eh. Hindi nalalaman saan ang shortage at oversupply,” ayon kay Pascual.

Kasama rin sa monitoring sa palengke si Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship Chairperson Mark Villar.

“Kaya po tayo pumupunta sa mga palengke para kausapin ang retailers. Siguro ang next na bibisitahin namin ay wholesalers para ma-trace namin saan nagkakaroon ng malaking pagtaas ng presyo para maaksyunan agad. Makakakuha kami ng information na makakatulong sa policy making ng gobyerno,” ayon kay Villar.

Dagdag pa ni Pascual, makakatulong din ang pagkakaroon ng gobyerno ng buffer stocks.

“Magkaroon ng buffer stock na kung sa isang lugar na short ang supply, doon dalhin sng supply para ma-normalize ang supply and demand situation… Kung may buffer stock ang gobyerno, yung traders hindi magkakalakas ng loob na mag-hoard at mag-manipulate ng price kasi alam nilang pwedeng suplayan ng buffer stock,” ayon kay Pascual.

