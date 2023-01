Architect patay sa pamamamaril sa Silang, Cavite

MAYNILA—Isang arkitekto ang patay sa pamamaril sa Silang, Cavite nitong Biyernes ng umaga.

Ayon sa mga awtoridad, nadiskubre ang biktima na patay na sa loob ng kaniyang sasakyan sa Barangay Malabag matapos siya barilin ng pasado alas 10 ng umaga.

“Nareport sa'min 'to past 11 a.m. na. Napansin sa barangay na matagal nakaandar yung sasakyan. Pag silip, ayun nakita, nakahandusay na siya. 'Saka nireport agad sa police,” ani Silang Police chief P/Lt. Col. Romulo dela Rea.

May tama ng bala sa ulo ang biktima, na binaril mula sa likod umano.

“Initial kasi point of entry sa likod. So para mabaril victim, naka position ka sa likod. Otherwise, nasa passenger side siya—pwedeng pinihit ulo niya that would appear nasa likod. Pero basing sa casing narecover, nasa likod po,” ani Dela Rea.

May kakausaping client umano ang biktima bago siya pinatay.

“Si architect, meron siyang project dito na ginagawa na bahay. Andito siya to meet up the client para pag-usapan. However, hindi siya nakarating sa meeting place. Around 300-400 meters away sa project natagpuan siya sa loob ng SUV,” ani Dela Rea.

Hindi pa alam ang motibo at mga salarin sa pamamaril.

“Base sa initial interview sa asawa, siya po ay wala siya pinagkakautangan. Magkasundo din sa mga empleyado niya at mga client. So 'di rin siya galing sa banko para mag withdraw or pwedeng ma holdup,” ani Dela Rea.

Ayon umano sa asawa ng biktima, mag-isa lang ang arkitekto ng ibaba niya ito.

“Magkasama sila ni misis past 9 a.m. Namalengke. Hinatid niya, diretso na siya from Dasma all the way to Silang. After meeting dapat magkikita sila,” he stated. "Yun ang ineestablish natin, kung may hinintuan or sinakay.”

Sinusuri na ng mga awtoridad ang mga CCTV malapit sa ruta ng biktima bago mamatay.

“Kung titingnan natin possible galing sa loob yung gunman or possible kasama niya po ng siya pumunta dit o… so have to establish proof of life, san siya galing, sino possible kasama at sinakay. Or pwede inabangan na lang siya sa looban na at sinakay niya,” Dela Rea said.—Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News