MAYNILA — Nagdaos ng graduation ceremony sa Manila City Jail Biyernes ng umaga para sa 250 inmates na nakakumpleto ng Technical Education and Skills Development Auhority (TESDA) training course sa tile-setting o paglalagay ng tiles.

Ginawaran sila ng TESDA National Certificate II matapos sumailalim sa 15 araw na lecture at practical exercises sa loob ng city jail, at pumasa sa assessment.

Umaasa ang TESDA at ang pamunuan ng Manila City Jail na makatutulong ang kurso para mas mabilis na makahanap ng pagkakakitaan ang mga bilanggo sa kanilang paglaya, lalo’t in demand anila ang mga trabaho sa construction.

“Natuwa tayo na inuna nila itong construction-related, because there is a big demand,” sabi ni TESDA-Metro Manila Director Florencio Sunico Jr.

"'Yung employment talaga na madali, and we’re looking at kung hindi man wage employment na maghanap pa sila ng employer, sila na mismo. Ito yung target natin na self-employed. Magagamit talaga nila. They can form into cooperatives, they can form into groups that they can use their skills,” dagdag niya.

Ayon naman sa tagapagsalita ng Manila City Jail Male Dorm na si JO1 Elmar Jacobe, “Ang programa ng ating government ay more on sa construction… Inihahanda natin sila kung ano ang demand sa community balang araw. Ang tile-setting ay isa sa mga magandang preparasyon para sa ating mga PDL (person deprived of liberty) at the same time, in demand din ang tile-setting sa ibang bansa.”

“Karamihan sa ating mga PDL ngayon, dahil wala naman silang ibang pinagkakaabalahan, at gusto nila magkaroon ng makabuluhang pag-stay sa ating piitan, mas minamabuti nilang mag-aral. Minsan yung mga classrooms natin punuan,” dagdag niya.

Isa sa mga nagtapos na PDL, dating plorista, pero sumubok na rin sa tile-setting, sakaling dito aniya magkaroon ng bakanteng trabaho paglabas niya. Hiling ng PDL, magkaroon pa ng dagdag na kursong pwedeng pag-aralan.

"Kaya kahit andito kami, parang nasa labas din. Kasi yung napapanood namin sa labas na ginagawa nila, nagawa namin dito nang maayos,” aniya.

“Hangga’t may opportunity na pwede namin pag-aralan, ba’t di namin i-try. Libre at saka may allowance pa,” dagdag nito.

Ilan sa mga pinag-aaralang susunod na iaalok na TESDA course sa Manila City Jail Male Dorm ay para sa mga interesadong maging electrician at barista. Pero may ilan ding hamon.

"Ang challenges natin, minsan po talaga ay ‘yung space natin. Kulang po tayo sa classrooms, kulang sa tables and chairs na pwede nilang magamit, at the same time, yung school kits na kailangan nila. Pero may mga certain organizations po na tumutulong din sa atin dito,” sabi ni Jacobe.

Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology na aasiste ito sa paghahanap ng trabaho ng mga lalaya.

"Sa kanilang paglaya, mayroon tayong tinatawag na After Care Program, kung saan tinutulungan natin silang makakuha ng trabaho, sa tulong din ng tech voc, kung saan binibigyan sila ng mga area kung saan sila pwede mag-apply. Binibigyan din natin sila ng certificate of endorsement na nagpapatunay na naging maayos ang pag-stay nila dito sa loob ng ating piitan,” sabi ni Jacobe.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News