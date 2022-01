Pinay businesswoman, naibangon muli ang negosyo matapos tumiklop dahil sa pandemya at bagyo

AMSTERDAM- Nakakabilib ang mga Pilipino na sa kabila ng hagupit ng pandemya, patuloy na bumabangon. Isa na rito ang Pinay na nadapa pero bumangon muli. Ito ang naranasan ni Catherine Van Dertol, isang Pinay businesswoman sa The Netherlands.

May-ari siya ng isang shoe store sa Amsterdam. Mga sapatos na gawa sa Marikina. Matibay, fashionable ang mga sapatos na gawang Pinoy at malaki ang naitutulong sa local economy ng lungsod ng Marikina.

Hirap na dahil sa pandemya, tuluyang tumiklop na ang kanyang negosyo nang bahain ang factory nila ng sapatos sa Marikina bunsod ng bagyong Ulysses noong Nobyembre ng 2020.

Nagdala ng malawakang pagbaha sa siyudad ng Marikina ang bagyong Ulysses noong Nobyembre 2020 na sumira ng maraming pabrika ng sapatos. Ayon sa Marikina City, umabot sa 13 bilyong piso ang pinsala sa mga ari-arian at mga negosyo dahil sa pagbaha. FILE PHOTO/ ABS-CBN News

Ito ang naging sanhi ito ng kanyang depression at pagkakaroon ng mental health issues.

Pero ang Pinay, hindi sumuko.

“My pandemic story is quite unique. I was able to travel to the Netherlands then I found out that I had to undergo therapy for my mental health,” saad ni Catherine Van Dertol, Pinay businesswoman.

Habang nasa mental health therapy, ibinangon niya ang negosyo ng sapatos sa kumpanyang sinimulan niya sa Amsterdam noong 2015. Nais niyang ipakilala muli sa mga Dutch at sa ibang Europeans ang sapatos na gawang Pinoy.

Kaya naman malaki ang naitulong ng photoshoots ng isang collaborative project na tampok ang mga disenyong damit nina Dodjie Batu, Bamba Limon at Vin Orias at stylist na si Harold Cabrera para ipamalas ang mga produktong gawang Pilipino, tulad ng mga sapatos.

“We want to continue giving jobs to the Philippines to continue making shoes and the idea now is to promote my advocacy which is “buy shoe, save jobs.” That’s why I brought the designers to do the shoot with us,” sabi ni Van Dertol.

Nasa likod ng pagde-disenyo ng comfortable at timeless pieces na sapatos ang kanyang mister na Dutch na si Meno, isang industrial designer. May resellers na sila sa iba’t ibang bansa at dahil patok ang e-commerce sa Europa, madaling umorder online ng mga sapatos.

“His idea of making shoes is unique because he has 20 years experience of making shoes, he makes innovative shoes, not only innovative but also engineered,” sabi ni Van Dertol.

Gumagawa rin sila ng bespoke o mas kilala sa mga Pilipino bilang “pasadya” lalo na para sa mga taong may “problematic foot”. Sila ang mga kliyenteng may sobrang lapad o laki ang mga paa.

Para kay Van Dertol, isa lang na bahagi ng kanilang negosyo ang disenyo at durability ng mga sapatos, tinatangkilik din daw sila dahil sa kanilang after-sales care service.

Ibinahagi ni Van Dertol ang kanyang istorya lalo’t alam niyang maraming negosyo ang nalugmok sa pandemya at mga taong dumaan o dumadaan pa sa depression.

Ipinaaalala ng kanyang kwento na kapag nadapa, bangon muli dahil nalalayo ang tagumpay sa mga taong marunong magtiyaga.

