Mga tsuper nalilito paano ipatupad ang 'no vax, no ride' policy

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nalilito pa ang ibang mga driver ng pampublikong sasakyan kung paano nga ba nila ipatutupad ang "no vaccine, no ride" policy sa darating na Lunes.

Ayon sa mga tsuper, paano nila masisiguro kung ang patunay ng vaccination ng mga pasahero ay tunay o peke?

"'Yun ang di natin malaman kung peke o hindi," ani Ronnie dela Cruz, jeepney driver.

Pero ang mas malaking katanungan, discriminatory nga ba ang polisiya?

Ayon sa Commission on Human Rights (CHR), labag ito sa karapatang pantao.

"You're depriving them of the right to mobility... Marami ka naman sigurong puwedeng dapat gawin sa kanila, let them observe stricter safety protocols, health protocols, mag-double masking ka, mag-face shield ka... Marami pang ibang pamamaraan to provide protection for them," paliwanag ni CHR Commissioner Gwen Pimentel-Gana.

Giiit naman ng Department of Transportation (DOTr), wala silang nilabag na karapatan.

"Kailangan i-encourage natin sila na magpabakuna so I don't think there will be discrimination, we are not limiting their right to travel," ani DOTr undersecretary Artemio Tuazon.

Sa polisiya, may exemptions ang DOTr.

Kapag may medical condition, magpakita lang ng medical certificate.

Kapag naman papunta sa vaccination center, magpakita din ng pruweba.

Kapag essential trip, tulad ng pupunta sa trabaho o pagbili ng gamot, kailangan ding magpakita ng pruweba.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News