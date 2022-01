Mga barangay pinagsusumite ng listahan ng mga di bakunado

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga barangay na magsumite ng listahan ng mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19.

Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang paggalaw ng mga hindi pa nabakunahan laban sa COVID-19.

"Kukunin lang ang information kung kayo'y nagpabakuna, saan nagpabakuna para meron na tayong datos ng nagpabakuna at hindi nagpabakuna sa barangay," ani Interior Undesecretary Martin Diño sa panayam sa TeleRadyo Huwebes.

Ani Diño, hindi na kailangan ibigay ang dahilan kung bakit hindi pa nagpapabakuna.

"May policy sa Metro Manila na kung sino ang hindi pa bakunado hindi makakalabas ng bahay," aniya.

"Kung hindi ka bakunado, diyan ka lang sa loob ng bahay niyo."

Sa kasalukuyan, higit 58.2 milyon sa buong bansa ang nakatanggap ng first dose habang 53.9 milyon naman ang fully vaccinated.