MAYNILA — Umaalma ang mga Pilipinong bumalik galing abroad dahil sa bagal umano ng proseso ng pagtawag sa kanila ng Bureau of Quarantine (BOQ) matapos nilang magpositibo sa COVID-19 habang nasa hotel.

Magsasampung araw na sa quarantine si alyas "Angel" galing Canada.

Nagpositibo sya sa COVID-19 noong 6th day sa quarantine pero hanggang ngayon ay di pa rin sya nakokontak ng BOQ para sa susunod na hakbang.

"Sobrang hirap nilang kontakin, as in lahat ng hotlines nila wala so para ka talagang naghihintay sa kawalan," aniya.

Ang ginawa ni Angel, siya na ang nag-coordinate para makalipat sa home quarantine sa kanyang LGU dahil nasa P50,000 na ang nagagastos niya sa hotel.

Todo-reklamo rin si alyas "Kennyboy" na galing din Canada at nag-positive sa COVID-19.

Aniya, P60,000 na ang nagagastos niya sa hotel dahil bawal magpa-deliver ng pagkain at lahat room service.

"Who will pay for the expenses of the hotel? Di ko rin naman ito ginusto," aniya.

Paliwanag ng BOQ, puno na ang lahat ng government quarantine facility. Aprub na sana sa kanila ang home quarantine pero ayaw daw ng Department of Health.

"Ayaw po ng DOH. Ni-request din nga po natin 'yun... May danger daw po na hindi sumunod 'yung positive sa protocols at baka hindi po mabantayan ng barangay," ani Dr. Roberto Salvador, deputy director ng BOQ.

Sa tantiya ng BOQ, magbubukas ng dagdag na quarantine facility ang gobyerno ngayong weekend para mailipat ang mga nagbalikbayang nakatengga pa rin sa mga hotel.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News