Isang courier company sa Pasay City ang inireklamo dahil pinilit umano nitong pinapapasok ang mga empleyado kahit positibo sila sa COVID-19.

Simula ngayong Huwebes, isinailalim ng local government unit (LGU) ng Pasay sa 7 araw na lockdown ang opisina ng Cargo Padala Express Forwarding Services Corp. (CaPEx).

Nakatanggap kasi ang LGU ng reklamo na nagsasabing noong Enero 7 at 8, pinilit ng management ng kompanya na papasukin ang ilang COVID-positive na empleyado dahil sa kakulangan ng mga tao.

Kasama umano rito ang mga driver at checker na nakisalamuha pa sa mga kliyente at ibang tao sa kanilang opisina.

Ayon umano sa boss ng kompanya, puwedeng pumasok ang mga empleyado kung asymptomatic sila.

Napilitan rin umano ang mga empleyado na pumasok dahil sa polisiyang "no work, no pay."

Napag-alaman ng LGU na lagpas 50 na pala ang positibo sa COVID-19 sa opisina, ayon kay Mayor Emi Calixto-Rubiano.

"Talagang inamin din naman ng [human resources] ng CaPEx na talagang nakapagpapasok nga raw sila, since they are a courier company. At tinest na iyong mga tao tapos pinabayaan nila pumasok dahil sa kakulangan sa manpower," ani Rubiano.

Bukod sa 7 araw na lockdown, pinagpapaliwanag ng Pasay City ang kompanya sa loob ng 2 araw kung bakit hindi dapat ma-revoke ang kanilang business permit.

Inimbestigahan din ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang kompanya at napag-alamang hindi sila nakakasunod sa occupational safety and health standards.

Sa isang pahayag na ipinadala sa ABS-CBN News, nanindigan ang kompanya na clear sila sa ano mang health protocol violation base sa imbestigasyon ng DOLE.

Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, hindi puwedeng piliting pumasok sa trabaho ang taong positibo sa COVID-19.

"Iyong mga pinipilit nila na hindi pumasok, considered present iyon kasi they are excused nga from reporting to work eh because of COVID... They can claim benefits kasi COVID iyan," ani Bello.

Ayon naman kay Labor Assistant Secretary Dominique Tutay, pagdating sa COVID-19 testing ng mga empleyado, maaaring idaan ito sa Philippine Health Insurance Corp. o sagutin ng employer.

Hindi aniya ito puwedeng ibawas nang basta-basta sa sahod ng empleyado.

May responsibilidad ang employer na tiyaking makakapag-isolate ang kanilang mga tauhang positibo sa virus, ani Tutay.

Nagbabala naman si acting presidential spokesperson Karlo Nograles na may kakaharaping parusa ang mga employer na nagpapapasok ng COVID-positive employees.

Ayon kay Mayor Rubiano, hiningi na rin nila sa kompanya ang updated na listahan ng mga empleyadong positibo sa COVID-19.

Inaalok din umano ng LGU ang paggamit ng kanilang isolation facility para sa mga nakakaranas ng sintomas.

Ayon pa kay Rubiano, bukas ang kaniyang opisina na tumanggap ng mga reklamo sakaling may iba pang nakakaranas ng kaparehong situwasyon ng CaPEx.