Ipinapanukala ngayong paikliin ang isolation period ng mga positibo sa COVID-19 pati ang kanilang mga close contact, pareho sa bilang ng mga araw ng isolation ng mga health care worker.

Base ito sa bagong guidelines na ipinakita noong Miyerkoles ng Department of Health (DOH) sa isang policy consultation kasama ang mga health care worker.

Pero nilinaw ng DOH na kailangan munang ipresenta sa Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang bagong guidelines bago tuluyang maisapinal at maipatupad.

Kung masusunod ang bagong guidelines, kung fully vaccinated na ang isang tao at mild o asymptomatic COVID-19 case, 7 araw na lang ang kaniyang isolation period.

Kung hindi naman bakunado o partially vaccinated at mild o asymptomatic, 10 araw ang isolation.

Kung moderate naman ang kaso na nakuha, 10 araw ang isolation, bakunado man o hindi.

Para sa mga severe na kaso, 21 araw ang isolation period. Ganoon din ang bilang ng mga araw para sa mga immunocompromised, na kailangan ding magnegatibo sa RT-PCR test.

Nagpaalala naman ang mga eksperto na agad nang magsimula ng isolation sa pagkakataong makaramdam ng kahit anong sintomas ng COVID-19.

Ayon kay Dr. Aileen Espina ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, magsisimula ang bilang ng isolation sa Day 0 o unang araw na naramdaman ang sintomas.

Ayon kay Espina, ilan sa mga madalas maramdaman na sintomas ang sinat o lagnat, ubo, sipon, sore throat, pangangati ng lalamunan, pagtatae, kawalan ng ganang kumain, pagkahilo, pananakit ng katawan at pagsusuka.

Sakali mang matapos ang nakatakdang isolation period pero may nararamdaman pa ring sintomas, kailangang hintayin muna na mawala ang nararamdaman sa loob ng 1 araw bago tapusin ang isolation.

"Mas maganda kung hintayin na maka-recover ka o hindi ka na symptomatic," ani Dr. Rontgene Solante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital.

Kung fully vaccinated, walang sintomas na nararamdaman pero may close contact sa positibo sa COVID-19, kailangan lang mag-quarantine ng 5 araw.

Kung hindi naman bakunado o partially vaccinated at na-expose sa COVID-positive, 14 araw ang quarantine.

Hind na rin required magpa-RT-PCR test kung wala namang sintomas na nararamdaman.

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, base ang bagong guidelines sa mga pag-aaral na nagsasabing bumababa ang tsansa na makapanghawa ng virus ang mga bakunado na mild o asymptomatic pagdating ng ika-10 araw mula nang magkasintomas o ma-diagnose sila.

"Our experts believe that specifically for the omicron variant, the benefits of the shortening the quarantine outweigh the risk. This seems to be consistent with other countries updating their isolation policies," ani Vergeire.

Testing

Pinag-aaralan na rin ng DOH ang panukalang sentinel testing o ilimita na lang ang RT-PCR testing para sa mga symptomatic, senior citizen at iba pang vulnerable na pasyente.

Mas mabisa kasi itong paggamit ng RT-PCR test kits at magsisilbi na ring paghahanda sa pagtrato sa COVID-19 bilang ordinaryong sakit, ayon kay Dr. Edsel Salvana ng DOH technical advisory group.

Mas magiging mabilis din aniya ang pagproseso ng RT-PCR tests sa bansa kung hindi na nire-require ang close contacts na sumailalim sa swabbing.

Pero ayon kay ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido, maaaring mahirapan ang gobyerno na makita ang tunay na lagay ng COVID-19 sa bansa kung magsasagawa ng sentinel testing sa kasagsagan ng pagsipa ng mga bagong kaso.

"We won't know the actual number of COVID infections happening on the ground," ani Guido.

"It might actually lead to a false sense of security."

Ayon naman kay Espina, hindi dapat ikabahala ang pabago-bagong guidelines tungkol sa pandemya.

"'Wag po kayo magtataka kung bakit pabago-bago ang polisiya at guidelines. Bawat araw may nakukuha na bagong impormasyon ang mga siyentipiko at eksperto, ganoon talaga ang siyensiya," sabi ni Espina.

— Ulat nina Wena Cos at Katrina Domingo, ABS-CBN News