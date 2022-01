CAVITE — Hindi bababa sa tatlong residente ang nasugatan matapos mauwi sa girian ang demolisyon sa Santa Mercedes (dating Baragay Patungan) sa bayan ng Maragondon dito ngayong Huwebes.

Ayon sa grupong Bagong Alyansa Makabayan (Bayan)-Cavite, 12 putok ng baril ang narinig mula umano sa hanay ng kapulisan at pribadong security group sa gitna ng kaguluhan.

“Mayroong tinamaan [ng bala] sa tiyan, may timaaan sa binti. ‘Yung isa kasi ay automatic na kinuha, tapos binugbog pa ng demolition team,” sabi ni Jerry Caristia, tagapagsalita ng Bayan-Cavite.

Kinumpirma ng Maragondon Municipal Police Station na may mga sugatang tao sa demolisyon, pero hindi pa ito makapagbigay ng eksaktong bilang.

Ayon sa pulisya, maximum tolerance ang kanilamg pinairal pero nauna umanong hinarang at pinagbabato ng mga residente ang mga awtoridad habang isinisilbi ang demolition order.

Itinanggi ng Bayan na sa panig ng mga residente nagsimula ang gulo, bagkus sinisikap umano nilang magkaroon ng mapayapang negosasyon.

“Bago mangyari iyon, we are initiating the [police] and the sheriff, the demolition team, kung sino mang head nila, to negotiate peacefully. Pero walang gustong makipag-usap sa aming mga paralegal worker na nandoon,” ani Caristia.

Tinatayang nasa 1,500 residente ang maapektuhan umano ng demolisyon, ayon sa Bayan.

Hindi pa natutuloy ang demolisyon habang nananatili ang barikada ng mga umaalmang residente.

Nananawagan ang mga residente kay Maragondon Mayor Reynaldo Rillo at Cavite Governor Jonvic Remulla na pigilan ang demolisyon lalo ngayong panahon ng pandemya.

FROM THE ARCHIVES

