Vaccine czar dinepensahan ang Sinovac deal

Vaccine czar Carlito Galvez Jr. George Calvelo, ABS-CBN News

Dinepensahan ng vaccine czar na si Carlito Galvez Jr. ang Sinovac coronavirus disease (COVID-19) vaccine deal na ikinasa ng gobyerno, kahit pa man lumalabas sa ilang trial na mas mababa ang efficacy rate - o antas ng pagiging epektibo - nito at mas mataas ang presyo kumpara sa ibang mga bakuna.

Giit pa ni Galvez, napili ang Sinovac dahil bukod sa ito rin ang ginagamit ng iba pang mayayamang bansa, mababa rin umano ang presyo nito kumpara sa ibang bakuna.

"Kaya po napili ang Sinovac dahil medyo mura po ito at gagamitin ito sa Singapore at sa Turkey at Indonesia. Ang Malaysia ay ginagawa sa manufacturing capacity ang Sinovac at gagamitin rin po sa Brazil at Egypt. Kung ito ay gagamitin sa advanced countries tulad ng Singapore, ay palagay natin na nakita natin na effective at efficient," ani Galvez.

Watch more in iWantTFC

Dagdag ng kalihim: "Tanggalin na po natin ang discrimination sa ibang vaccine."

Kasado na ang pagbili ng gobyerno ng 25 milyong doses ng bakuna, na magsisimulang dumating sa Pebrero. Ito ay kahit wala pang emergency use authorization (EUA) na ina-apply-an ang Sinovac sa Food and Drug Administration.

Unang nabanggit sa datos na inilabas ng opisina ni Sen. Sonny Angara na pangalawa ang Sinovac sa pinakamahal na bakuna kontra sa coronavirus disease (COVID-19) sa presyong P3,649 para sa dalawang dose nito.

Si Senador Panfilo Lacson, nanghihingi ng paliwanag kung bakit mas gusto ng gobyerno ang Sinovac kahit mas mahal at mas mababa ang efficacy rate kaysa iba, kung titingnan ang datos nito.

"Can somebody explain why preference is given to the second most expensive vaccine, has lower efficacy, a record of suspended clinical trials and has not even applied for EUA over other vaccines that cost much less, more efficacious and are about to be granted their Emergency Use Authorization (EUAs)?" ani Lacson sa isang tweet.

Lumabas din sa pinakahuling clinical trial ng bakuna sa bansang Brazil na nasa 50.4 porsiyentong epektibo lang ang bakuna sa pagpigil sa COVID-19.

Matatandaan ding naiulat na nasangkot ang SinoVac sa pagba-bribe umano ng mga opisyal para mapabilis ang pag-apruba sa kanilang mga bakuna.

Ayon kay Nina Gloriani, pinuno ng Vaccine Expert Panel ng pamahalaan na pag-aaralan pa rin ang pinagsama-samang datos mula pa sa iba pang pag-aaral sa bakuna sa ibang bansa.

"Actually sa Istanbul, Turkey 91.25 percent ang efficacy nila, at ang huli naming nakita na press release ng Sinovac ay nasa 70-plus ang efficacy nila after," ani Gloriani.

"Iba-iba 'yung efficacy nila at kailangan tignan natin isa-isa ang mga datos nila bago natin bibigyan ng conclusion," dagdag niya.

Nanawagan naman ang opposition senator na si Francis "Kiko" Pangilinan na ikansela ang pagbili ng Sinovac.

"Sinovac, with just over 50% efficacy is 6 times more expensive than AstraZeneca which in contrast shows 70% efficacy. Given these latest findings, we call on the DoH to cancel the purchase of Sinovac vaccines," ani Pangilinan.

Pero ayon kay Galvez, mas murang mabibili ng gobyerno ang Sinovac kung idadaan ito sa Covax facility - isang global partnership na nagsisiguro na magkakaroon ng access sa bakuna ang lahat ng bansa.

"Ang COVAX price ay bababa ng mahigit almost 300% ang ibaba 'yung kanyang price, mali po ang information ng ating mahal na senator dahil iyong Sinovac, ka-presyo niya ang Novavax, ka-presyo niya ang Gamaleya, ka-presyo niya ang ibang vaccines. Iyong sinasabi nating 5 times, mali iyon. Hindi ko lang po ma-reveal 'yung cost ng ibang vaccines, pero nasa middle ang Sinovac. Mas mura siya sa Moderna, mas mura siya sa ibang vaccines ng US," ani Galvez.

Hinihintay na lang umano ng Sinovac na matapos ang clinical trials ng kanilang bakuna sa Turkey at Brazil bago isumite ang datos na ito sa FDA para sa kanilang EUA application.

-- Mula sa ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News