Taniman ng mais sa Coron, Palawan, inatake ng fall armyworm

Inatake ng fall armyworm ang taniman ng mais sa Barangay Delacacho sa Coron sa Palawan. Larawan mula sa Municipal Agriculture Office at Alpha News Philippines

CORON, Palawan - Nasira ang ilang taniman ng mais sa Barangay Delacachao sa Coron matapos atakihin ng pesteng fall armyworms o FAW.



Problemado tuloy ang maraming magsasaka matapos na madiskubre ang kalagayan ng kanilang mga pananim simula pa noong Disyembre.



Ayon sa magsasakang si Zaldy Juan, kinailangan na nilang gumamit ng kemikal para puksain ang peste.

"Mga ilang linggo din kaming hindi nag-spray simula nung pagtanim sa mga mais, pero nung dumami na sila hindi na kaya ng tiris-tiris lang. At hindi rin kaya ng organic na pang-spray, kailangan talaga gamitan ng chemicals,” pahayag ni Juan.



Ikinabahala naman ng Municipal Agriculture Office ng Coron ang sitwasyon ng kanilang mga maisan.

Lalo pa na base sa huling pag-aaral ay hindi kasama ang bayan ng Coron sa mayroong presensiya ng FAW sa 10 probinsya sa Pilipinas na mayroon nang ganitong sakit.

"Dati kasi ang problema natin ay ang mga corn borer lang pero ngayon kasi itong fall armyworm na ang problema ng mga nagmamaisan sa Pilipinas. So, akala natin walang ganito sa Coron," paliwanag ni Municipal Agriculturist Geronimo Gevela.

"Bale sa pag-aaral nga, nung nag-ikot kami last Saturday, nakita namin ang mga uod na 'yan, so 'yong ginawa ko ay pinost ko 'yan tapos pinakita ko doon sa UPLB at DA. Ang sabi nila ‘inatake na kayo ng fall armyworm. Present na 'yan sa Coron,” paliwanag ni Municipal Agriculturist Geronimo Gevela.

Sa kasalukuyan, ang paggamit ng chemicals ang nakikitang solusyon ng mga nagsasaka sa pagpuksa sa mga ito dahil hindi na ito kayang puksain ng mga extracted organic pesticides.