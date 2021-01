Pagbiyahe, pag-imbak, pag-distribute ng COVID-19 vaccines inilatag

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nakatakdang puntahan ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez ang iba’t ibang lugar na pagdadalhan ng mga bakuna sa COVID-19, lalo't inaasahan na ang pagdating ng unang batch ng shipment sa susunod na buwan.

"Next week meron tayong time-and-motion (study) at walk-through na gagawin namin. Bibisitahin namin ang airport at titingnan namin, i-simulate namin 'yung pagdating ng unang vaccine," ani Galvez.

Mula roon, titingnan kung gaano katagal ang pagbiyahe sa mga bakuna hanggang imbakan.

"From there pupunta tayo sa warehouse, sa cold chain, at i-inspect natin ang readiness ng ating RITM, at the same time 'yung San Lazaro at itong PGH. Dahil ito ang lalagyan natin ng mga cold storage,

titingnan din natin 'yung service providers... Zuellig, Unilab at other cold chain associations na puwede nating gamitin," paliwanag ni Galvez.

Ayon kay Galvez, bibisitahin din nila ang mga vaccination center at pati na ang iba’t ibang syudad at probinsiya na pagdadalhan ng bakuna upang makapaghanda sila.

Naghahanda na rin umano ang mga health worker at mga ospital.

"December pa lang nakapag-umpisa na ang pag-train sa health care workers... The next step would be to prepare the facilities, health care workers and master list [ng babakunahan]," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Nauna nang sinabi ni Galvez na makakatanggap ang Pilipinas ng 50,000 doses ng bakuna galing Sinovac sa Pebrero.

Dahil sa storage requirement ng Pfizer at Moderna, maaaring ibang bakuna ang maipadala sa mga malalayong lugar.

Ang magiging vaccine hubs umano ng Pilipinas ay Metro Manila, na kaya ang pagtatago ng milyong-milyong bakuna, habang ang Cebu at Davao naman ay may mga warehouse na kayang mag-imbak ng 500,000 hanggang 1 milyong doses.

Mula dito ay ita-transport ang mga bakuna sa iba pang lugar.

Ayon kay Galvez, ang estratehiya nila sa pag-rollout ay batay na rin sa ginawa ng US, UK, at Indonesia.

–Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News