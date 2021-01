Mga residente ng Lanao del Norte lumikas dahil sa pagbaha

Binaha ang ilang lugar sa Lanao del Norte dahil sa walang tigil na pag-ulan. Roxanne Arevalo, ABS-CBN News

Patuloy ang paglikas ng mga residente na nakatira malapit sa tulay at sapa sa mga bayan ng Bacolod at Kolambogan sa Lanao del Norte, lalo’t di pa rin tumitigil ang pag-ulan.

Ayon sa mga residente ng Purok 2 sa Barangay Kulasihan sa Kolambogan, binaha na rin sila nitong Lunes pero mas malalim ang baha noong Martes ng gabi kung saan pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay.

Unti-unting tumaas ang baha hanggang leeg pasado alas-8 ng gabi.

“Sumakay na kami ng bangka kasi lampas tao na ang tubig,” ayon sa residenteng si Lolita Alcaya.

Humupa na ang baha pero hindi pa rin pinababalik ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay dahil masama pa rin ang lagay ng panahon.

Tuloy-tuloy rin ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga tulay na nabara dahil sa inanod na mga puno at debris na naging sanhi rin sa pag-apaw ng tubig.

Sinalanta rin ng baha ang ekta-ektaryang palayan.