Mahigpit na proseso bago aprubahan ang COVID-19 vaccine ipinaliwanag

Muling iginiit ng Department of Health (DOH) na lahat ng bakunang posibleng ipamahagi sa publiko ay binubusisi ng mga eksperto.

Unang-una na rito ang vaccine expert panel (VEP), na sinusuri ang datos ng clinical trial na ginawa sa ibang bansa.

Kung makakalusot sa VEP, uusad ito sa Food and Drug Administration (FDA), kung saan panibagong mga eksperto naman ang muling susuri sa bakuna.

Kapag pumasa sa FDA at mabigyan ng emergency use authorization, dadaan naman ito sa Health Technology Assessment Council.

Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, waived na ang phase IV trials para sa bakuna kontra COVID-19.

Watch more in iWantTFC

"Itong phase 4 ng clinical trials ay winaive base po sa batas na mayroon tayo because we are trying to expedite. And across the globe, ganito rin po ang ginawa," ani Vergeire.

Sa VEP pa lang, marami na ang tinitingnan para malaman kung maayos ba talaga ang isang bakuna.

Kabilang dito ang track record ng kompanya, stability ng bakuna habang nasa imbakan, safety sa phase 1 at 2 trials, at ang may pinakamalaking puntos ay ang efficacy at safety nito.

Oras na mabakunahan ang publiko, tiniyak ng DOH na may nakaantabay na komite sakaling mayroon mang maitalang makararanas ng adverse effect.

"Mayroon nang naihanda ang ating gobyerno na tinatatawag na benepisyo o pagsagot sa pagpapagamot ng ating mga kababayan na magkakaroon ng epekto sa bakuna," ani Vergeire.

Ayon sa FDA, mahalagang magbasa-basa ang publiko tungkol sa mga bakuna at intindihin ang epekto nito.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC