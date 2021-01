Ilang Mimaropa LGUs problemado kung saan kukuha ng pambili ng bakuna

MAYNILA – Kung ang mga mauunlad na bayan at lungsod ay may mga inilaan nang budget pambili ng bakuna sa COVID-19, ilang lokal na pamahalaan naman sa mga probinsiya ang problemado kung saan huhugot ng pera para rito.

Sa Sta. Cruz, Marinduque na may populasyon na 60,000, sinabi ni Mayor Tonton Uy na wala pa silang hawak na pondo. Pinag-aaralan pa nila kung kakailanganing mag-loan para rito.

"I will tell you right now wala pa naman kami pondo na hawak o pagkukunan dito... So puwede kami mag-outsource, mag-loan siguro if ever na papayag 'yung ating council," ani Uy.

Kakailanganin daw nila ng tinatayang P45 milyon para sa 30,000 na residenteng babakunahan dahil iyon lamang ang kanilang kayang bilhin kung magkakapera.

Sa Pola, Oriental Mindoro na nasalanta ng mga nagdaang bagyo noong nakaraang taon, sa national government na lamang umano aasa para magkaroon ng bakuna.

Hindi umano sapat ang kanilang pondo at papaano raw kung may mga dumaan na namang matinding kalamidad.

"'Yan ang problema namin kasi third class municipality kami...

Pagdating sa vaccine ang inaasahan namin ay tulong ng national government kung paano kami bibigyan ng bakuna," ani Pola Mayor Ina Alegre.

Sa Paluan, Occidental Mindoro, kahit hirap sa pondo, nakapaglaan pa rin ng P5 milyon para sa COVID-19 vaccine.

Ayon kay Mayor Carl Pangilinan, 25,000 bakuna ang kanilang kailangan pero di sasapat ang kanilang pondo.

Isa pa sa problema ng LGU ng Paluan ay pagbiyahe at pag-imbak ng bakuna sa kanilang isla.

Sa bayan ng Lubang na nasa Lubang Island sa Occidental Mindoro,

P1 milyon lamang ang nailaan para sa pambili ng bakuna.

Aminado si Mayor Michael Orayani na hindi sasapat ang pondo na kanilang inilaan para makabili ng bakuna para sa lahat ng residente. Fourth-class municipality ang Lubang na may populasyon na 21,000.

Samantala, P200 milyon naman ang inilaang pondo ng Batangas City na target mabakunahan ang 380,515 na populasyon ng lungsod.

–Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News