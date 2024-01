Taxi driver inireklamo dahil sa umano'y abusadong pag-uugali sa pasaherong buntis

Pinaghahanap ngayon ang isang taxi driver dahil umano sa abusadong pag-uugali sa pasaherong buntis nitong Huwebes.

Humahagulgol na dumulog ang biktima sa tanggapan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation (SAICT), isang sangay ng Department of Transportation (DoTR), para ireklamo ang drayber ng taxi.

Kuwento ng ginang na pitong buwang buntis sa Facebook post ng DoTR, nahirapan itong umakyat sa overpass sa tapat ng Robinsons Galleria sa may EDSA kaya naisipan nitong pumila sa taxi lane sa pag-aakalang mas maayos at mabilis ang biyahe nito patungong Columbia Tower.

Pagsakay nito sa taxi, napansin nitong nakapatay ang metro na agad niyang pinuna, dahilan ng pag-init ng ulo ng driver. Sinabi ng ginang na kailangan niya ng resibo dahil ang biyahe niya ay parte ng kanyang official business.

"Pagsakay ko po napansin ko hindi niya tinuturn on ang metro. Sabi ko 'Kuya, pwede po bang pametro kasi kailangan ko ng resibo... Parang nainis siya na pinapaopen ko ang metro," kuwento ng biktima.

Nang papalapit na sa babaan, napansin ng ginang na parang sadyang pamali-mali ang drayber sa pagpasok sa u-turn.

Pumapara na siya nung biglang nagpreno ng malakas ang driver, dahilan para mapahagis ang buntis na biktima sa likod ng upuan ng taxi.

"Nung patabi na siya ipinreno po niya ng malakas tapos nasubsob po ako. 'Yung buong katawan ko po humampas sa upuan sa harap. Kaya sumigaw ako humingi ng tulong," kuwento ng biktima.

May dumating naman na ahente ng MMDA, pero hindi pa doon natapos ang gulo.

Ayon sa biktima, gusto pang humingi ng dagdag na bayad ng drayber dahil sa abala na nangyari.

"Sumigaw pa po siya sa MMDA na kulang daw ang binayad ko. Ang gusto niya bayaran ko po hanggang time na pinakawalan na siya ng MMDA," aniya.

"'Di pa rin siya tumigil. (Sabi niya) ang daldal daldal mo kasi, kawawa ang asawa mo. Baka magmana pa sa kasamaan ng ugali ang anak.'"

Ayon sa SAICT, nakikipagunayan na ang kanilang tanggapan sa Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board - LTFRB para matunton ang drayber.

