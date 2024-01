SAPUL SA CCTV: AUV nahulog sa bangin sa Pampanga; 6 sugatan

Watch more News on iWantTFC

Sapul sa CCTV ang pagsalpok ng isang AUV sa poste bago nahulog sa bangin sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa bahagi ng Brgy. San Jose, Guagua, Pampanga, pasado alas-11 ng gabi noong January 7.

Kaagad na sumaklolo ang ilang motorista.

Sugatan ang anim na kabataan na sakay ng AUV. Ang isa sa mga kasamang babae, nabalian ng buto sa hita.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Guagua Police, galing sa isang kasiyahan ang grupo at pauwi na sana sa direksyon ng San Fernando.

“Itong mga kabataan na ito, galing sila sa isang inuman sa may Dau part ng Siran. So nagkakasiyahan siguro sila nakita naman natin sa video nagkakantahan hindi na siguro nila naano yung kasiyahan nila hanggang sa hindi na nakontrol nung driver yung manibela dahil sa isang tulay na medyo elevated 'yun pagka-overtake niya doon sa isang truck dumeretso sila sa isang bangin. Actually isang bangin na hindi naman malalim,” ani

P/Lt. Col. Arnel Sagun, hepe ng Guagua MPS.

Inamin naman daw ng driver ng sasakyan na nakainom sila at naisipang makipagkarerahan.

“Kung pagmamasdan mo yung odometer nila umaabot sa 100, nagkakarerahan sila eh, trip lang nila, na magpatakbo ng mabilis, nagkakasiyahan sila eh," dagdag pa ni Sagun. "'Yung driver kasi natin hindi siya familiar doon sa kalsada.”

Accident-prone ang nasabing kalsada at nasa tatlo hanggang limang aksidente ang naitatala ng barangay kada linggo.

Kalat din sa nasabing daan ang iba't ibang paalala na mag-ingat sa pagmamaneho. Pinuno na rin ng mga safety cones at barricade ang gitna ng daan para sa kaligtasan naman ng mga pedestrian.

Isasailalim sa operasyon ang babaeng pasahero na nabalian ng buto habang inaalam pa sa ngayon ang kabuuang halaga ng danyos sa imprastraktura mula sa nangyaring aksidente. - Gracie Rutao

