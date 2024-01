Pamilya ng LGBT member na pinatay sa Quezon, humihingi ng katarungan

Hustisya ang sigaw ng pamilya ng 18 taong gulang na miyembro ng LGBT community na pinatay at nahukay sa Brgy. Concepcion, Mauban, Quezon. Dennis Datu, ABS-CBN News

Nananawagan ng katarungan ang mga magulang ng 18 taong gulang na miyembro ng LGBT community na pinatay at inilibing sa isang bakanteng lote sa Barangay Concepcion sa Mauban, Quezon.

Naaagnas na ang bangkay ng biktimang si Gianni Ricci Elliross Santoalla nang mahukay noong ika-17 ng Disyembre 2023.

Sa panayam ng ABS-CBN News sa ina ng biktima na si Riza Santoalla, sinabi nito na naglayas ang kaniyang anak pero nakaka-chat pa nila ito hanggang Disyembre 5.

Nang ilang araw nang hindi sumasagot sa tawag at chat ang kaniyang anak ay nagpa-blotter na sila sa police station at nagpost na sa Facebook.

Pero pagsapit ng Disyembre 16 ay may natanggap silang chat na nagsasabi na patay na ang kanilang anak.

Idinetalye rin ng nagcha-chat kung saan matatagpuan ang bangkay ng kaniyang anak at saan ang daan patungo kung saan inilibing ang biktima.

Kasama ang mga pulis, sinundan nila ang sinasabi sa chat message at doon nahukay ang bangkay ng biktima.

Base sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives (SOCO), pinagsasaksak ang biktima.

Halos gumuho ang mundo ni Riza nang makumpirma na ang nahukay na bangkay ay ang nag-iisa niyang anak.

“Bakit, anong kasalanan ng anak ko, bakit kailangan mangyari sa kaniya yan?" aniya.

Ayon kay Police Captain Fernando Portes, Jr., deputy chief of police ng Mauban, may lima na silang suspek sa krimen na kinasuhan na nila ng murder.

Kabilang umano sa suspek ay ang mismong nagchachat sa ina ng biktima.

Ang mga suspek ay pawang mga kabataan umano pero ayaw pang magbigay ng detalye ng mga awtoridad.

Matibay umano ang mga pahayag ng hawak umano nilang testigo na magdidiin sa mga suspek.

“Yung mga suspek po ay hinihintay na lang po natin ang mga warrant of arrest para mahuli na natin sila at makakuha pa tayo ng mga information regarding po doon sa tunay na motibo ng pagpatay," ani Portes.

“Sana sumuko na siya para maliwanagan ang kaso kasi wala din naman siya pupuntahan, mahuhuli at mahuhuli rin kung ayaw sumuko,” sabi ng ama ng biktima na si Giovanni Aman.

Bagama't naisampa na ang kaso sa piskalya, nababagalan pa rin ang mga magulang ng biktima.

“Sana po mas busisiin pa, mas laliman pa yung imbestigasyon kasi ang hirap po tanggapin na parang hindi umuusad” apela ni Riza.