Sapul sa CCTV ang magkakasunod na panloloob ng hindi pa nakikilalang mga indibidwal sa ilang bahay sa isang subdivision sa Alfonso, Cavite.

Kwento ng homeowner na si alyas “Mary”, nagising ang kanilang kasambahay na bukas na ang gate at pinto ng bahay, at may mga naiwang bakas ng paa.

“Noong tiningnan niya, nakita niya sa labas na ‘yung car key ko ay nakasuksok doon sa kotse, so doon kami na-alarm na parang may nakapasok,” sabi ni Mary.

Agad nilang tiningnan ang mga kuha sa CCTV at dito nakumpirma na may nanloob sa kanila, bandang ala-1 ng madaling araw noong December 10.

“Meron siyang baril tapos three times niya kaming sinubukan buksan (ang bedroom). Doon na po talaga ako natakot kasi ‘yun pong kinuha niya okay lang, pero ‘yung binuksan niya po ‘yung room namin, knowing na andoon kami, hindi kami makakalaban kung sakaling na-open niya ang door,” ayon kay Mary.

“Sobrang natakot ako kasi po syempre we invested to live in a subdivision. Sobra kaming shocked na mapapasok kami sa probinsya pa,” dagdag niya.

Noong December 10 din, naunang napasok ng kawatan ang bahay ni alyas “Cecille” na nakuha rin ang pera sa naiwan niyang bag sa sala.

“Hindi ako makapaniwala na mangyayari dahil very peaceful itong lugar namin. Malakas ang loob ng pumasok dahil nakadalawang bahay pa siya sa isang gabi na ‘yun,” sabi ni Cecille.

Inireport nila sa barangay at pulisya ang nangyari at dito napag-alaman na hindi ito ang unang beses na may nanloob sa naturang subdivision.

“Alarming na po at nagtataka nga po kami sa laki ng Kaytitinga 3, ‘yun lang pong subdivision na ‘yun ang nananakawan,” ayon kay Punong Barangay Guding Aviñante.

Isa sa kanilang napansin ang dami ng mga trabahador sa loob ng subdivision na namamalagi sa ginagawa nilang mga bahay at ang maluwag na seguridad.

“Dapat po hindi sila sa loob ng subdivision sila nakatira. Dapat po ay meron silang tirahan sa labas o kaya naman ay provide ng contractor,” sabi ni Aviñante.

“Dapat ang ginagawa ng guard doon, ina-identify nila ‘yung mga construction worker bago makapasok ng subdivision. At saka ‘yung admin, inaalam ‘yung mga taong pumapasok dun,” dagdag niya.

Pinaghahanap pa ng mga awtoridad ang mga responsable sa nangyaring nakawan sa naturang subdivision.