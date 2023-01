Michael Delizo, ABS-CBN News

MANILA — Dinumog ng mga mamimili nitong Huwebes ang pagbabalik ng Kadiwa on Wheels sa lungsod ng San Juan para sa mga murang gulay at iba pang produktong agrikultura.

Kabilang sa pinipilahan ang pula at puting sibuyas na nagkakahalaga ng P170 kada kilo, malayo sa P600 kada kilo na mabibili sa ilang pamilihan ngayon.

Sa sobrang gigil ng mga tao na makabili ng sibuyas, minsan ay nagkakaroon ng siksikan at bahagyang tensyon, lalo’t hindi eklusibo sa mga residente ng barangay ang pamimili.

Limitado sa 3 kilo ang puwedeng bilhin para maiwasan ang hoarding at mabigyan ng pagkakataong makabili ang iba.

“Mahirap kasi lahat gusto din ng mura,” sabi ng isa sa mga matiyagang pumila na si Elsie Isidoro.

Si Nonong Herbolario, inabot ng isang oras sa pila para makabili ng sibuyas.

“Kahit may pilay ako, [pumila ako] para [may] pangluto ng ulam at paninda,” aniya.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, magiging regular na ang Kadiwa on Wheels sa San Juan na bibisita 2 hanggang 3 beses kada linggo sa iba’t ibang barangay.

“This afternoon, I will meet with the barangay captains to plot already the schedules dahil lahat sila gusto sila ang sunod na maging venue ng Kadiwa. We are making these products more accessible to our citizens or constituents kasi nga talagang ramdam na ng ating mga mamamayan ang pagtaas ng bilihin,” ani Zamora.

Mabibili rin sa Kadiwa ang siling pangsigang na P90/kilo, P95/kilo ang talong, P65/kilo ang labanos, at P70/kilo ang asukal.

Nasa P15 hanggang P20 na mas mura ang mga produkto sa Kadiwa.