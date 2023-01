Babae timbog sa umano'y sextortion sa Makati

Arestado nitong madaling araw ng Huwebes sa Makati ang isang babaeng nanghingi ng pera kapalit ng hindi pagkalat ng mga maseselang larawan ng lalaking nakilala niya sa dating website.

Hinuli ng Makati police sa entrapment operation ang 27 anyos na suspek matapos itong ireklamo ng ka-edad na lalaking biktima.

Ayon sa biktima, nakilala niya sa dating website ang suspek at nakipagkita siya rito sa isang hotel sa lungsod.

"Bale na-meet ko po siya sa online, like na dating website, so nag-arrange namin na mag-meet here in Makati for 'yong service po," sabi ng biktima.

Pero kalauna'y nag-message ang babae sa biktima at sinabing nasa kaniya ang ID at mobile phone nito.

Nanghingi ang suspek ng P10,000 para hindi ikalat sa social media ang mga nakhua niyang hubad na larawan ng lalaki.

Ayon kay Makati police chief Col. Edward Cutiyog, natuklasan sa cellphone ng suspek na marami na itong nabibiktima sa kaparehong modus.

"Mayroon siyang tini-text na ganyan, na tinatakot," ani Cutiyog.

Sa social media umano naghahanap ng biktima ang suspek, na tumangging magbigay ng pahayag.

Pinayuhan ng pulisya ang publiko na huwag basta-basta magtiwala sa mga nakikipagkilala, lalo na sa social media.

—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News

