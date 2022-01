SULTAN KUDARAT — Patay ang isang radio commentator matapos pagbabarilin ng riding-in-tandem sa Tacurong City, Sultan Kudarat Miyerkoles ng umaga, sabi ni pulisya.

Nagtamo ng tama sa ulo si Jaynard Angeles, 35 anyos.

Ayon sa Tacurong City Police Station, nagpapaayos ng kaniyang van ang biktima sa isang auto repair shop sa Barangay New Carmen nang pagbabarilin ng dalawang hindi pa kilalang lalaki.

Narekober sa crime scene ang apat na empty shells.

Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, nagtatrabaho si Angeles bilang radio commentator sa Radyo ni Juan Tacurong.

Napag-alamang naghain din ng certificate of candidacy sa pagkakonsehal sa bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat ang biktima.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang motibo sa krimen.

— Ulat ni Chat Ansagay