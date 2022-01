Watch more on iWantTFC

Ipatutupad na simula Lunes, Enero 17, ang "no vaccine, no ride" policy sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Transportation (DOTr).

Sa ilalim ng patakaran, kailangan nang ipakita ng mga commuter ang kanilang vaccine cards para makasakay sa mga pampublikong sasakyan.

Pero ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), ilegal ang polisiya dahil may mga hindi pa nabakunahan at piniling huwag magpabakuna.

Mas kailangang pagtuunan ng pansin ang iba pang programa tulad ng testing at contact tracing, sabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes.

Pero ayon kay Transportation Undersecretary Artemio Tuazon, walang nilalabag na karapatang pantao ang polisiya.

Sa halip, ito ay isang hakbang para gawing ligtas ang public transportation dahil isang public health emergency na maituturing ang pandemya at ang pagkalat ng omicron variant ng COVID-19.

"Sa ating Bill of Rights, what is protected is right to travel. We are not limiting the travel of the commuters. What we are limiting is the use of public transport. Puwede naman po silang bumiyahe sa kanilang sarili," ani Tuazon.

May mga exemption naman sa polisiya, kabilang ang mga may medical condition at pupunta pa lang sa vaccination center, at ang mga "essential" na biyahe.

Pero kailangan umanong magpakita ng pruweba ang mga exempted para payagang makasakay.

Mga operator ng transport hub at driver ang mananagot sakaling may mahuling paglabag.

Maglalagay ng dagdag na enforcer ang DOTr para i-check kung naipapatupad ang bagong polisiya.

Kaniya-kaniyang opinyon naman ang mga presidential aspirant sa bagong polisiya.

Para kay Sen. Panfilo Lacson, dapat tiyakin muna ng gobyerno kung may sapat bang bakuna para sa publiko.

Naniniwala naman si Leody de Guzman na paglabag sa karapatan ng mga mamamayan ang polisiya.

Nagbabala rin si De Guzman na maaaring magamit ang polisiya sa paglipana ng mga pekeng vaccine card.

Umapela naman si Sen. Manny Pacquiao sa DOTr, Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government na huwag ipatupad ang polisiya.

Para sa kampo ni Vice President Leni Robredo, imbes na pagbawalan ang mga hindi pa bakunado, mas maiging magkaroon ng mass testing at pag-igihin ang contact tracing.

Sang-ayon naman si dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa polisiya, na aniya'y may basehan.

Pero hinimok ni Marcos ang gobyerno na palawigin pa ang programang pagbabakuna.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News