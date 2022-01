MANILA — Ang kakulangan ng batas na magpaparusa sa pagpapalaganap ng "fake news" ay isa sa mga dahilan sa patuloy na pagkalat nito, ayon kay Rappler CEO at Nobel Prize laureate Maria Ressa ngayong Miyerkoles.

Sa pagpapatuloy ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa pagdinig tungkol sa pagkalat ng fake news at trolls, natanong si Ressa kung ano ang pupuwedeng gawin para masugpo ang mga troll at ang mga fake account sa social media na lagi ring nambibiktima sa kanya.

Sagot ni Ressa, dapat magpasa ng batas na magpaparusa sa mga social media platforms na hayagang nagpapakalat ng fake news.

"So the quick solution would be to actually hold the platforms accountable for what they spread, what they allow to spread. And when you do that, I bet you that you would automatically see a shrinking of information operations," paliwanag ng veteran journalist.

Pagdidiin ni Ressa, hindi na ito isyu ng freedom of speech kundi ang "freedom of distribution" na inaabuso ng iba't ibang platforms.

Kaya dapat aniyang ang gagawing batas ay pipigil na magamit ang algorithms ng mga nagpapakalat ng fake news.

Sa naturang pagdinig, binatikos din ng chairman ng komite at vice presidential aspirant na si Sen. Kiko Pangilinan ang mga naglipanang disinformation, kasama ang paninira sa relief operations at COVID-19 initiatives ng Office of the Vice President Bayanihan E-Konsulta program.

"Sa kasagsagan ng COVID nitong nakaraang araw, may surge din ng disinformation na kinakalat. Hindi ito katanggap-tanggap. Walang puso ang nagpapakalat ng pekeng balita habang may krisis. This is wrong," sabi ni Pangilinan, na katambal ni presidential aspirant Vice President Leni Robredo.

TRADITIONAL MEDIA VS SOCIAL MEDIA

Kinumpara naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa traditional media ang social media.

Sa traditional media aniya, ang publisher ang responsable sa nilalaman o nilalabas na content. Pero sa social media, hindi itinuturing na publisher ang mga platform owner.

"In traditional media, the publisher is responsible because theoretically, they have control over the media outlets, particularly newspapers, radio, etc. But in social media, the platform owners are not held responsible because they are not considered as publishers," paliwanag ng senador.

Dumalo rin sa pagdinig ang kinatawan ng Lazada.

Una na silang naimbitahan ng komite, at ang Shopee at iba pang institusyon, upang pagpaliwanagin kung bakit may advertisement sila sa mga social media account na nagpapakalat ng fake news.

Watch more on iWantTFC

Paliwanag ni Lazada Philippines Chief Marketing Officer Neil Trinidad, kaya naman daw mag-"opt out," kung saan nakapipili sila kung saan nila ayaw lumabas na account.

Pero aminado siyang malaking bahagi ng kanilang placement ay umaasa sa platform algorithms.

Ibig sabihin, hindi nila alam saan o kaninong social media platform lalabas ang kanilang ads.

At kapag sa platform na nagpapakalat ng maling impormasyon lumabas ang kanilang ads, ay saka na lamang nila naisasama sa kanilang listahan na hindi na dapat lumabas ang naturang ads.

Sabi ni Pangilinan, dapat may transparency dito.

"Are you saying the 'opt out' option is more on paper rather than in actual practice? Because the 'opt out' option, you've done your part.... But the ball is now with the platforms?" aniya.

"That is correct. As a responsible brand, we update our negative list on an ongoing basis - negative lists including channels which are associated with libelous content. The role of brands is to be vigilant in ensuring they follow brand safety guidelines," sagot naman ni Trinidad.

Sabi ni Pangilinan, kung ganito ang kalakaran, lumalabas na kulang sa transparency ang sistema.

Sabi naman ng Meta na may hawak sa Facebook, ang kanilang platforms ay may ‘tools’ sa advertisers at agencies na pwede gamitin para sa ad placements.

Kabilang dito ang topic exclusions, content-type exclusions, block lists, at publisher allow lists.

Para naman sa Department of Justice, sapat ang cybercrime laws ng bansa at mas kailangan na lang ng mas mahigpit na pagpapatupad nito.

Ipagpapatuloy ng komite ang pagdinig sa mga susunod na araw.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News