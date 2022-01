Inalerto na ng Bureau of Customs (BOC) ang ilan nilang mga empleyado matapos tambangan ang 2 opisyal na kabilang sa listahan ng mga iniimbestigahan dahil sa korupsiyon.

Noong gabi ng Biyernes, namatay ang isang section officer ng bureau matapos siyang barilin sa kaniyang sasakyan habang nasa stoplight sa may Binondo, Maynila.

Nakamotorsiklo ang suspek, na agad humarurot kasunod ng pananambang.

"May trabaho siya noon. That was his route going home... It was Friday at nag-overtime. I guess they (suspect) took advantage of that," sabi ni Vincent Maronilla, assistant commissioner sa BOC.

Noong Disyembre, nakaligtas mula sa pananambang ang isa ring opisyal ng Customs.

Pareho umano silang nasa listahan ng 14 na empleyado ng ahensiya na iniimbestigahan dahil sa umano'y korupsiyon.

Hindi pa masabi ng BOC kung tina-target sila pero inalerto na ang mga nasa listahan.

"They were given instructions on usual safety measures. Just a precaution. We've alerted Customs police already to coordinate with the [Philippine National Police]," ani Maronilla.

Nakikipag-ugnayan na sa National Bureau of Investigation (NBI) ang Customs kaugnay rito.

Noong Nobyembre natanggap ng BOC ang reklamo laban sa mga empleyado pero sa ngayo'y hindi pa napapatunayan ang alegasyon.

Binalikan na ng NBI ang crime scene at kinausap na rin ang mga katrabaho ng biktima. Pinag-aaralan na rin ang CCTV sa naturang lugar.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News